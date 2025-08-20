मशहूर एक्ट्रेस ने शेयर किया चौंकाने वाला वीडियो, टमाटर खरीदते समय करें ये 5 जरूरी सावधानियां

नारी डेस्क: हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में वे टमाटर काटती हैं और उसमें से सफेद रंग के बड़े-बड़े कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं। यह देखकर कई लोग डर गए हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में सब्जियों में कीड़े निकलने की समस्या आम हो जाती है। खासकर टमाटर में कीड़े निकलने की शिकायतें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। ऐसे में टमाटर खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप खराब टमाटर से बच सकें।

टमाटर खरीदते वक्त करें ये 5 गलतियां न करें

छेद और दाग-धब्बे देखें

टमाटर को खरीदने से पहले ध्यान से उसका निरीक्षण करें। अगर टमाटर पर छोटे-छोटे छेद या काले दाग नजर आएं, तो ऐसे टमाटर बिलकुल न खरीदें। ये छेद कीड़ों के टमाटर के अंदर जाने का रास्ता होते हैं, जिससे टमाटर अंदर से खराब हो सकता है और कीड़े उसमें रहते हैं।

टमाटर का रंग जांचें

टमाटर का रंग चमकीला लाल होना चाहिए। अगर टमाटर का रंग गहरा लाल या बहुत डार्क हो, तो हो सकता है वह ज्यादा पका हुआ या खराब हो। वहीं, अगर रंग फीका या हल्का हो तो टमाटर ताजा नहीं होगा। इसलिए रंग देखकर ही टमाटर लें।

वजन और बनावट महसूस करें

ताजा टमाटर छूने पर थोड़ा सख्त और भारी लगता है। अगर टमाटर बहुत हल्का या नरम महसूस हो, तो संभावना है कि वह अंदर से सड़ा हुआ हो या उसमें कीड़े हों। इसलिए हमेशा ऐसे टमाटर लें जो मजबूत और भारी हों।

डंठल के पास की जांच करें

टमाटर के ऊपर वाले हिस्से यानी डंठल के आसपास का इलाका भी देखें। अगर वह हिस्सा नरम, गीला या सड़ा हुआ हो तो इसे खरीदना सही नहीं है। ऐसे टमाटर में भी कीड़े होने की संभावना होती है।

टमाटर को सूंघें

टमाटर खरीदने से पहले उसकी खुशबू जरूर लें। अगर टमाटर में से बदबू आए या उसमें फफूंदी जैसी कोई सफेद परत दिखाई दे, तो ऐसे टमाटर न खरीदें। बदबूदार टमाटर खराब होता है और उसमें कीड़े हो सकते हैं।

सावधानी से खरीदें ताजा और सुरक्षित टमाटर

मॉनसून के समय सब्जियों में कीड़े निकलना एक आम समस्या है, लेकिन सही तरीके से टमाटर चुनकर आप इससे बच सकते हैं। सनी लियोनी का यह वीडियो इस बात की चेतावनी है कि हमें खरीदारी करते वक्त ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। टमाटर को ध्यान से देखकर, छूकर, रंग और खुशबू पर ध्यान देकर ही खरीदें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे।

नोट: हमेशा ताजी और अच्छी क्वालिटी वाली सब्जियां खरीदें और किसी भी तरह की संदेहास्पद चीज को खरीदने से बचें। स्वस्थ खाना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।