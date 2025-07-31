10 AUGSUNDAY2025 2:23:38 PM
पतले होने के लिए मीठे से बना ली है दूरी, तो पहले पढ़ लीजिए चीनी को लेकर ये Guidelines

पतले होने के लिए मीठे से बना ली है दूरी, तो पहले पढ़ लीजिए चीनी को लेकर ये Guidelines

नारी डेस्क: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो चीनी (शुगर) की मात्रा को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। बहुत अधिक चीनी लेने से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक एक दिन में कुल ऊर्जा (कैलोरी) का 10% से कम चीनी से आना चाहिए। चलिए जानते हैं चीनी के लेकर  WHO ने पूरी गाइडलाइन के बारे में 


 WHO की सलाह 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक अगर आप और अधिक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा को 5% तक सीमित करना बेहतर है। वज़न कम करने की चाह रखने वाले 25 ग्राम (6 चम्मच) से ज़्यादा शुगर न लें। चाय-कॉफी, मिठाइयां, पैकेज्ड जूस, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों में छिपी हुई शुगर को भी ध्यान में रखें। ‘No Added Sugar’ वाले विकल्प चुनें, लेकिन पैकेट के पीछे ingredients ज़रूर पढ़ें।


नॉन-शुगर स्वीटनर को लेकर चेतावनी

WHO का कहना है कि नॉन-शुगर स्वीटनर (जैसे स्टीविया, एस्पार्टेम) वजन घटाने में लंबे समय तक असरदार नहीं हैं।  WHO ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि वजन कम करने या मोटापे से बचने के लिए लोगों को "नॉन-शुगर स्वीटनर्स" (जैसे कि सैकरीन, ऐस्पार्टेम, स्टेविया, सुक्रालोज़ आदि) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वे स्वीटनर हैं जो आमतौर पर "डायट" या "शुगर-फ्री" उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। 
 


WHO ने क्यों दी चेतावनी 

WHO के अनुसार नॉन-शुगर स्वीटनर वजन कम करने में मदद नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। इनका लंबे समय तक सेवन करने से खाने की आदतें बिगड़ सकती हैं, जिससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो केवल चीनी कम करना ही नहीं, बल्कि नकली मिठास (Artificial Sweeteners) से भी दूरी बनाना जरूरी है। WHO की गाइडलाइन हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है कि स्मार्ट और संतुलित खानपान ही वजन घटाने का असली तरीका है।


मीठे की जगह चुनें ये विकल्प

फ्रूट्स से मिलने वाली नेचुरल शुगर लें। मीठे की क्रेविंग हो तो गुड़, शहद, खजूर जैसे प्राकृतिक विकल्प चुनें लेकिन सीमित मात्रा में। धीरे-धीरे चीनी की मात्रा घटाएं ताकि आदत बन सके।

