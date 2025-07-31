"स्त्री-द्वेष को रोकना भी मेरा धर्म है..."  एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कही ये बात

नारी डेस्क: अभिनेत्री दिशा पटानी की बहन और प्रभावशाली व्यक्ति खुशबू पटानी ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि उनका बयान आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ कभी नहीं था और गलत सूचना फैलाई जा रही है। खुशबू जो एक पूर्व आर्मी मेजर हैं ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है।



खुशबू पटानी ने अपने बयान में लिखा कि कुछ लोग तोड़-मरोड़कर कहानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी केवल 'अनिरुद्ध आचार्य के एक महिला विरोधी बयान' पर लक्षित थी। खुशबू ने अपने बयान में लिखा- "मेरे संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन एक झूठी कहानी फैलाई जा रही है, जिसमें मेरा नाम पूज्य आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा जा रहा है, और यह निराधार दावा फैलाया जा रहा है कि मैंने उनके बारे में कुछ कहा है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है"।



खुशबू पटानी ने आगे लिखा- "मेरे शब्द अनिरुद्ध आचार्य द्वारा की गई एक महिला विरोधी टिप्पणी के जवाब में थे, और केवल उन्हीं के लिए थे। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग मेरे शब्दों का दुरुपयोग और तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मेरा और मेरे परिवार का नाम किसी ऐसी चीज़ में घसीट रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।" खुशबू ने आध्यात्मिक परंपराओं और संतों के प्रति अपने सम्मान को दोहराया और लिखा- "संतों और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करना मेरे दिल में गहराई से बसा है।"



दिशा पटानी की बहन ने ने झूठी जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की चेतावनी दी इस तरह की लक्षित गलत सूचना न केवल अनैतिक है, बल्कि खतरनाक भी है। संतों और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करना मेरे दिल में गहराई से बसा है। लेकिन स्त्री-द्वेष को, चाहे वह कहीं से भी आए, रोकना भी मेरा धर्म है - और मैं अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी। झूठ फैलाने वालों से - सच हमेशा ऊंचा होता है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वे छेड़छाड़ किए गए वीडियो और गलत जानकारी फैलाने से बचें। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मुझे मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा,"। यह सब तब शुरू हुआ जब खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य महाराज के एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।