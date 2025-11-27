02 DECTUESDAY2025 8:25:06 PM
अनन्या पांडे की ड्रेस की नकल कर बेटी के लिए बनाई, लोग नहीं कर रहे विश्वास, बोले - हमसे 10 साल में भी न बने

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Nov, 2025 11:52 AM
  नारी डेस्क:  कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को देखकर उसे बिल्कुल उसी तरह बना देते हैं। इन दिनों एक मां की इस वजह से खूब तारीफ हो रही है। शालू रावत की मम्मी ने अपने हाथों से बेटी के लिए अनन्या पांडे की ड्रेस की पूरी नकल कर दी, और वो भी केवल 10 दिन में। इस काम की वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर 30 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है।

अनन्या पांडे के वाइट पर्ल ड्रेस का रिक्रिएशन

अनन्या पांडे ने हाल ही में जो वाइट पर्ल ड्रेस पहनी थी, उसे अब शालू की मम्मी ने अपने हाथों से तैयार किया। डिजाइन और डिटेलिंग इतनी सटीक थी कि देखने वाले दोनों ड्रेस में अंतर नहीं पहचान पाए। इस वीडियो में लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में लगातार तारीफ ही दिखाई दे रही है। अनन्या की ड्रेस अबू जानी-संदीप खोसला ने बनाई थी, लेकिन शालू की मम्मी ने घर पर तैयार किया

यह ड्रेस मूल रूप से बड़े-बड़े डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन की थी। लेकिन शालू को अब किसी बड़े डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी मम्मी ने 10 दिन में यह ड्रेस तैयार कर दी। शालू ने वीडियो में कहा, “ड्रेस इतनी भारी है कि कम से कम 10 किलो की होगी।”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shallu Rawat (@onlyshallurawat)

ड्रेस में इस्तेमाल हुए वाइट पर्ल

इस ड्रेस की सबसे खास बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे तक वाइट पर्ल से सजाया गया है। हर हिस्से पर अलग-अलग साइज के मोती लगे हैं। यही वजह है कि यह बाकी ड्रेसेस की तुलना में ज्यादा भारी है। लुक को स्टाइलिश बनाने के लिए ड्रेस की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रखी गई है, जिससे ग्लैम का असर और बढ़ गया है।

ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग

ड्रेस की राउंड नेकलाइन और शॉर्ट स्लीव्स इसे एलिगेंट लुक देती हैं। हिप एरिया पर मोतियों की भारी लेयरिंग करने से ड्रामेटिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो कुछ-कुछ पेप्लम डिजाइन जैसा दिखता है। इस डिज़ाइन से बॉडी भी खूबसूरती से हाइलाइट होती है और लुक में वॉल्यूम बढ़ता है।

बेटी शालू बेहद खुश

जब घर पर ही मम्मी इतनी शानदार ड्रेस तैयार कर दें, तो बेटी कैसे खुश नहीं होगी। शालू वीडियो में लगातार मुस्कुराती नजर आ रही हैं और ड्रेस पहनने के बाद कमर मटकाकर अपनी अदाएं भी दिखाती हैं। लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी हील्स भी पेयर की, जो परफेक्ट दिखाई दी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

सोशल मीडिया पर तारीफों का तांता

शालू का लुक देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधे। एक यूजर ने लिखा, “10 दिन में ड्रेस बन गई, हम तो 10 साल में भी न बना पाते।” वहीं, कई लोगों ने शालू की मम्मी को सुपर टैलेंटेड और सुपरवूमन बताया। कुछ यूजर्स ने फनी कमेंट भी किए, जैसे “बस एक ऐसी मम्मी मेरे को भी चाहिए थी।”

अनन्या पांडे ने भी किया वीडियो को लाइक

शालू की मम्मी का यह पहला वायरल वीडियो नहीं है। उनके कई वीडियो लाखों व्यूज पा चुके हैं। इस वीडियो को अनन्या पांडे ने भी लाइक किया। इस बात से साफ है कि उनके काम की तारीफ खुद स्टार ने भी की है।  

