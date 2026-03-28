31 MARTUESDAY2026 6:10:33 AM
Nari

किचन की इन सस्ती चीजों से बनाएं Body Scrub, ₹15 में पाएं सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Mar, 2026 06:05 PM
किचन की इन सस्ती चीजों से बनाएं Body Scrub, ₹15 में पाएं सॉफ्ट और ग्लोइंग त्वचा

नारी डेस्क : आज के समय में हर कोई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स कई बार त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप नेचुरल और सस्ता तरीका अपनाना चाहती हैं, तो घर पर ही बॉडी स्क्रब बनाना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको महंगे सामान की जरूरत नहीं है। किचन में मौजूद कुछ चीजों से ही आप ₹15 के अंदर शानदार स्क्रब तैयार कर सकती हैं।

बॉडी स्क्रब बनाने के लिए जरूरी सामग्री

1 चम्मच चीनी
1 चम्मच नारियल का बुरादा
1 चम्मच नारियल का तेल
1 चम्मच बॉडी वॉश
1 चम्मच कॉफी पाउडर
थोड़ा सा नींबू के छिलके का पाउडर

PunjabKesari

कैसे बनाएं होममेड बॉडी स्क्रब?

घर पर बॉडी स्क्रब बनाना बेहद आसान है। एक बाउल में सभी सामग्री को बताई गई मात्रा में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। आपका नेचुरल बॉडी स्क्रब तैयार है, जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकती हैं।

यें भी पढें : पोषण का खजाना ये काले बीज, गर्मियों में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

इस्तेमाल करने का सही तरीका

नहाते समय इस स्क्रब को शरीर पर लगाएं
हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें
कोहनी, घुटनों और गर्दन पर खास ध्यान दें
2 मिनट बाद पानी से धो लें।

होममेड बॉडी स्क्रब के फायदे

डेड स्किन को हटाता है
त्वचा को सॉफ्ट और स्मूद बनाता है
स्किन को हाइड्रेट रखता है
त्वचा को फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है।

PunjabKesari

इन बातों का रखें ध्यान

हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करें
ज्यादा जोर से स्क्रब न करें
इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें
हमेशा ताजा स्क्रब बनाएं, स्टोर न करें
कोई परेशानी हो तो एक्सपर्ट से सलाह लें।

यें भी पढ़ें : अब 150 साल जिएंगे लोग! आई नई एंटी-एजिंग दवा, खाते ही रुक जाएगा बुढ़ापा

अगर आप महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहती हैं, तो यह होममेड बॉडी स्क्रब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ सस्ता है बल्कि पूरी तरह नेचुरल भी है, जिससे आपकी त्वचा सॉफ्ट, साफ और ग्लोइंग बनी रहती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it