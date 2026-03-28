31 MARTUESDAY2026 6:14:48 AM
Nari

पोषण का खजाना ये काले बीज, गर्मियों में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Mar, 2026 03:25 PM
पोषण का खजाना ये काले बीज, गर्मियों में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

नारी डेस्क : गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा और हेल्दी बनाए रखने के लिए सब्जा के बीज (बेसिल सीड्स) बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। छोटे-छोटे काले रंग के ये बीज पोषण से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इनमें फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं।

कैसे करें सब्जा के बीज का सही सेवन?

सबसे पहले 1–2 चम्मच सब्जा के बीज को पानी में भिगो दें
इन्हें 15–20 मिनट तक छोड़ दें
बीज फूलकर जेल जैसे हो जाएंगे
अब इन्हें पानी, नींबू पानी, दूध, स्मूदी या शर्बत में मिलाकर पी सकते हैं
ध्यान रखें: सूखे बीज सीधे न खाएं, हमेशा भिगोकर ही सेवन करें।

PunjabKesari

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

सब्जा के बीज पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।
कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाते हैं
पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं
शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं।

यें भी पढें : फैटी लिवर की दुश्मन हैं ये 5 हरी सब्जियां, खाते ही घटने लगेगा फैट और सूजन

 

वेट लॉस और डायबिटीज में मददगार

फाइबर से भरपूर होने के कारण लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते
वजन कम करने में मदद करते हैं
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं।

PunjabKesari

हड्डियों को बनाएं मजबूत

इन बीजों में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर की ताकत बढ़ती है। सब्जा के बीज एक आसान और नेचुरल सुपरफूड हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it