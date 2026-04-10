ग्लोइंग स्किन के लिए नहीं उड़ाने पड़ेंगे पार्लर में पैसे, बस डाइट में शामिल करे लें ये Fruit Juices

नारी डेस्क: बेदाग और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं। महंगे प्रोडक्ट्स के लेकर पार्लर तक के चक्कर लगाती हैं। लेकिन इसमें बहुत से केमिकल होते हैं जो हर स्किन टाइप को सूट नहीं करती हैं। वैसे भी स्किन पर अंदर से ग्लो तब ही आएगा जब आप हेल्दी डाइट लेंगी। सब्जियों और फलों के जूस से स्किन दमकती है। आइए आपको बताते हैं कौन से जूस का सेवन त्वचा के लिए फायदेमंद रहता है।

पालक का जूस

पालक में आयरन, विटामिन- ए, सी, के और पोटेशियम पाए जाते हैं, तो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे त्वचा के दाग- धब्बे कम होते हैं और त्वचा ग्लोइंग होती है।

एलोवेरा जूस

एलोवेरा जूस में बहुत से पोषक तत्व और एंटी- ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऐसे में एलोवेरा के जूस का सेवन करने से स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद मिलती है।

लौकी का जूस

लौकी के जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन- सी और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाते हैं। इसके साथ त्वचा के दाग- धब्बे भी कम होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और त्वचा के साथ- साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

ब्रोकली का जूस

चेहरे पर बेदाग चमक लाने के लिए ब्रोकली के जूस का सेवन किया जा सकता है। इसमें मौजूद पोषक- तत्व त्वचा को निखारने में मदद करता है। ये एंटी- एजिंग की तरह भी काम करता है।

पुदीना का जूस

पुदीना में विटामिन- ए और सी पाए जाते हैं जो एंटी- एजिंग की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही स्किन की रंगत को निखारने में भी मदद करते हैं। इसके लिए 1 चम्मच पुदीने के रस को 1 गिलास पानी में डालकर पिएं।

चुकंदर का जूस

चेहरे को निखारने के लिए चुकंदर के जूस को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा पर निखार आता है।

लेमन जूस

लेमस जूस भी स्किन को ग्लोइंग बनाने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। इससे स्किन को कोई साइड- इफेक्ट भी नहीं होता है।