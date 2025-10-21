21 OCTTUESDAY2025 6:25:37 PM
बेकार पड़े डिब्बों को ऐसे करें Reuse, अलग क्रिएटिविटी से तैयार करें Home Decor Items

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Oct, 2025 02:23 PM
घर सजाने के लिए हर कोई अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करता है। बेडरुम से लेकर वॉल डेकोरेशन हर जगह के लिए यूनिक तरीके से सजावट करता है। खासकर महिलाओं को अपने आशियाने को सजाने का बहुत शौंक होता है। खासकर घर में ऐस कई चीजें होती हैं जो घर में बेकार पड़ रहती हैं और महिलाएं इन्हें फेंक देती हैं लेकिन आप बेकार पड़ी चीजों के साथ अपने घर को सजा सकते हैं। आप बेकार पड़े बॉक्स के साथ अपने घर को एक डिफ्रेंट लुक दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ ऐसे होम डेकोर आइडियाज...

वुडन के बेकार डिब्बे पर आप इस तरह से फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

छोटे-छोटे बॉक्स काटकर आप इस तरह दीवार पर चिपका सकते हैं। 

PunjabKesari

बॉक्स को इस तरह से एक साथ लगाकर इनमें डेकोर का सामान रख सकते हैं। 

PunjabKesari

बड़े-बड़े बॉक्स पर आप इस तरह से हैंडल लगाकर इनमें पुराने कपड़े डाल सकते हैं। 

PunjabKesari

पेन हॉल्डर आप बेकार पड़े बॉक्स के जरिए तैयार कर सकते हैं। 

PunjabKesari

इस तरह भी आप बॉक्स में छोटी-छोटी डेकोर आइटम्स रखकर घर के एक अलग कोने में सजा सकते हैं। 

PunjabKesari

बॉक्स में आप छोटे-छोटे प्लांट्स लगाकर इसे पेंट करके बालकनी में रख सकते हैं। 

PunjabKesari

बॉक्स को आप डेकोरेशन के लिए इस तरह यूनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। 

PunjabKesari
 

