बेकार पड़े डिब्बों को ऐसे करें Reuse, अलग क्रिएटिविटी से तैयार करें Home Decor Items

घर सजाने के लिए हर कोई अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करता है। बेडरुम से लेकर वॉल डेकोरेशन हर जगह के लिए यूनिक तरीके से सजावट करता है। खासकर महिलाओं को अपने आशियाने को सजाने का बहुत शौंक होता है। खासकर घर में ऐस कई चीजें होती हैं जो घर में बेकार पड़ रहती हैं और महिलाएं इन्हें फेंक देती हैं लेकिन आप बेकार पड़ी चीजों के साथ अपने घर को सजा सकते हैं। आप बेकार पड़े बॉक्स के साथ अपने घर को एक डिफ्रेंट लुक दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ ऐसे होम डेकोर आइडियाज...

वुडन के बेकार डिब्बे पर आप इस तरह से फोटो फ्रेम लगा सकते हैं।

छोटे-छोटे बॉक्स काटकर आप इस तरह दीवार पर चिपका सकते हैं।

बॉक्स को इस तरह से एक साथ लगाकर इनमें डेकोर का सामान रख सकते हैं।

बड़े-बड़े बॉक्स पर आप इस तरह से हैंडल लगाकर इनमें पुराने कपड़े डाल सकते हैं।

पेन हॉल्डर आप बेकार पड़े बॉक्स के जरिए तैयार कर सकते हैं।

इस तरह भी आप बॉक्स में छोटी-छोटी डेकोर आइटम्स रखकर घर के एक अलग कोने में सजा सकते हैं।

बॉक्स में आप छोटे-छोटे प्लांट्स लगाकर इसे पेंट करके बालकनी में रख सकते हैं।

बॉक्स को आप डेकोरेशन के लिए इस तरह यूनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं।



