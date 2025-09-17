बच्ची को हुई दुर्लभ बीमारी, गुब्बारे की तरह सिर फूला और हाथ-पैर छोटे, Video देख आ जाएंगे आंसू

नारी डेस्क: मुंबई की एक छोटी बच्ची को एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर बीमारी हुई है, जिसका नाम हाइड्रोसिफ़लस (Hydrocephalus) है। इस बीमारी में बच्ची का सिर गुब्बारे की तरह फूला हुआ दिखता है और उसके हाथ-पैर उम्र के अनुसार छोटे नजर आते हैं। इस बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने वाले भावुक हो रहे हैं।

क्या है हाइड्रोसिफ़लस?

हाइड्रोसिफ़लस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें दिमाग के अंदर एक खास तरल (जिसे सिरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है) जरूरत से ज्यादा जमा हो जाता है। इससे दिमाग की जगह बढ़ जाती है और दिमाग के ऊतकों पर दबाव पड़ता है। इससे सिर बड़ा फूला हुआ नजर आता है। यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली सर्जरी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

बच्ची के इलाज में जैकलिन फर्नांडीस का सहयोग

यह मामला तब सामने आया जब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीस ने इस बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की। जैकलिन ने वादा किया कि वह बच्ची का पूरा इलाज कराएंगी। मुंबई के समाजसेवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुसैन मंसूरी ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हुसैन ने बताया कि जैकलिन के वादे के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज शुरू हो चुका है। वीडियो में जैकलिन बच्ची के साथ खेलती और बात करती नजर आ रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बच्ची के सिर का आकार सामान्य से बहुत बड़ा हो गया है।

हाइड्रोसिफ़लस क्यों होती है?

यह बीमारी जन्म से हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। इसे दो तरह से बांटा जाता है कांगिनीटल हाइड्रोसिफ़लस: जो बच्चे को जन्म से होती है अक्वायर्ड हाइड्रोसिफ़लस जो जन्म के बाद होती है। इसके कारणों में शामिल हैं जन्म के समय दिमाग या रीढ़ की हड्डी की कुछ खराबी। दिमाग में तरल निकलने वाली नली का बंद या संकरा होना। समय से पहले जन्म या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण (जैसे रुबेला)। दिमाग या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, ट्यूमर, स्ट्रोक या संक्रमण (जैसे मेनिन्जाइटिस)। हाइड्रोसिफ़लस के लक्षण क्या होते हैं? सिर का आकार बहुत बड़ा होना या सिर का ऊपर वाला हिस्सा फूला होना। आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई लगना। सिरदर्द, उल्टी और मतली। चलने-फिरने में दिक्कत। याददाश्त कम होना या कमजोर होना। लक्षण बच्चों, युवाओं और बड़ों में अलग-अलग हो सकते हैं।

क्या हाइड्रोसिफ़लस का इलाज संभव है?

हाइड्रोसिफ़लस अपने आप ठीक नहीं होती। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्जरी के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है और सही इलाज मिलने पर बच्ची या मरीज की हालत में सुधार हो सकता है। जल्दी पहचान और इलाज से बेहतर नतीजे मिलते हैं।

ध्यान रखें- यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए दी गई है। किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है। यह लेख किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है।