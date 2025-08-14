19 AUGTUESDAY2025 11:49:13 AM
Nari

जिसने चलना सिखाया, उसी बुजुर्ग पिता को बेटियों ने सरेआम डंडे से पीटा, रिश्तों की ये तस्वीर झकझोर देगी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Aug, 2025 04:27 PM
जिसने चलना सिखाया, उसी बुजुर्ग पिता को बेटियों ने सरेआम डंडे से पीटा, रिश्तों की ये तस्वीर झकझोर देगी

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक पारिवारिक विवाद का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बेटियां अपने पिता से नाराज़ नजर आ रही हैं और सार्वजनिक जगह पर उनके साथ तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। इस दौरान कुछ तनावपूर्ण क्षण भी कैमरे में कैद हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेटियों का कहना है कि उनके पिता नशे की आदतों के चलते संपत्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले रहे थे, जिससे परिवार को नुकसान हो सकता था। बेटियों ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी।

वीडियो में मौजूद दृश्य ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग इसे बुजुर्गों के प्रति गलत व्यवहार मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक चिंताजनक पारिवारिक स्थिति का नतीजा कह रहे हैं।

फिलहाल, स्थानीय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है और वीडियो के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन सभी पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो के आधार पर शुरू हुई जांच, सोशल मीडिया पर बंटे लोग

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंट गई हैं। एक पक्ष इसे बुजुर्ग के साथ अमानवीय और निंदनीय व्यवहार मान रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर पिता वाकई नशे की हालत में जमीन बेचने जैसे फैसले ले रहे थे, तो बेटियों की नाराज़गी समझी जा सकती है। हालांकि, ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी हालात में शारीरिक हिंसा सही नहीं ठहराई जा सकती। इसी बीच पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
 

यह घटना बताती है कि संवाद और समझदारी ही किसी भी पारिवारिक समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे मामलों में समाज को भी संयम और सहानुभूति के साथ सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it