Hartalika Teej 2025: शादी का दुपट्टा तीज पर कैसे पहनें स्टाइलिश अंदाज़ में, जानिए आसान और सुंदर तरीके

नारी डेस्क: हरतालिका तीज हर विवाहित महिला के लिए एक बेहद खास और पावन त्योहार होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं। साथ ही पारंपरिक परिधान पहनकर सजने-संवरने का भी एक खास महत्व होता है। इस खास मौके पर शादी का दुपट्टा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर उलझन में रहती हैं कि दुपट्टे को कैसे स्टाइल करें, ताकि वह पूजा के समय परेशान न करे और साथ ही लुक भी खास दिखे। तो अगर आप भी इस 26 अगस्त 2025 को आने वाली हरतालिका तीज पर अपने शादी के दुपट्टे को अलग और खास अंदाज़ में पहनना चाहती हैं, तो यहां जानिए कुछ आसान, ट्रेडिशनल और ट्रेंडी दुपट्टा स्टाइल्स।

फ्रंट प्लेट दुपट्टा स्टाइल

यह स्टाइल आपको एक ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक देगा। इसमें आप अपने दुपट्टे को सामने की ओर प्लीट्स (चुन्नट) बनाकर ब्लाउज़ या कुर्ती के बीच में पिन कर सकती हैं। इससे दुपट्टा पूरे समय ठीक तरह से सेट रहता है और पूजा के समय गिरने का डर नहीं रहता।

सिंपल हेड पिनअप स्टाइल

यह सबसे क्लासिक और पूजा के लिए परफेक्ट स्टाइल है। इसमें आप साड़ी या सूट पहनने के बाद दुपट्टे को सिर पर अच्छे से पिन कर लें। यह लुक बहुत ही श्रद्धालु और पारंपरिक होता है, खासकर जब आप मंदिर या घर में पूजा कर रही हों।

शोल्डर पिनअप स्टाइल

अगर आप चाहती हैं कि लुक थोड़ा ग्रेसफुल और स्लीक हो, तो यह स्टाइल ट्राय करें। इसमें दुपट्टे को एक कंधे पर रखकर पिन कर दिया जाता है। ये स्टाइल साड़ी, सूट और यहां तक कि लहंगे के साथ भी बहुत सुंदर लगता है।

वेस्ट से टक-इन दुपट्टा स्टाइल

अगर आप पूजा के साथ-साथ थोड़ा मॉडर्न लुक भी चाहती हैं, तो यह स्टाइल आपके लिए है। इसमें दुपट्टे के एक सिरे को कमर में (वेस्ट) टक कर दें और दूसरा सिरा कंधे या सिर पर रखें। यह स्टाइल फंक्शनल भी है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।

कुछ और ज़रूरी टिप्स

अगर आपका दुपट्टा भारी वर्क वाला है, तो उसमें पिन जरूर लगाएं ताकि पूजा में मन न भटके। दुपट्टे का रंग उजला, लाल, गुलाबी या हरा रखें – ये रंग शुभ माने जाते हैं। शादी का दुपट्टा पहनना इस दिन आपके रिश्ते को और भी खास बना सकता है।

हरतालिका तीज न केवल एक व्रत का दिन है, बल्कि यह अपने पति के लिए प्यार और समर्पण जताने का भी एक शुभ अवसर है। ऐसे में अगर आप अपने शादी के दुपट्टे को खूबसूरत अंदाज़ में कैरी करती हैं, तो न सिर्फ आप सुंदर दिखेंगी, बल्कि परंपरा से जुड़ाव भी महसूस करेंगी।

तो इस तीज पर थोड़ी सी स्टाइलिंग के साथ अपने ट्रेडिशन को अपनाएं, और बनें सबसे खास और सुंदर!