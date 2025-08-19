19 AUGTUESDAY2025 11:48:51 AM
"संकट कटे मिटे सब पीरा..."  हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति

  • Updated: 19 Aug, 2025 09:03 AM

नारी डेस्क: हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। अगर श्रद्धा और नियम से किया जाए तो यह जीवन से संकट, भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।  वास्तु  शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ** करता है तो उसके सभी दुख, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

 हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने का महत्व

 यह संख्या इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि “7” ग्रहों की शक्ति और सप्ताह के सातों दिनों पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति, घर में सुख-समृद्धि और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है।


 हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम

 पाठ करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सुबह या शाम घर के मंदिर/शांत जगह पर बैठकर पाठ करें।  स्वच्छ आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करें। भगवान हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और चंदन/अगरबत्ती अर्पित करें। सबसे ज़रूरी है कि पाठ पूरे श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता के साथ किया जाए।

संख्या का ध्यान

   7 बार = संकट से मुक्ति
   11 बार = कार्य सिद्धि
  21 बार = विशेष मनोकामना पूर्ति
 108 बार = बड़े संकट और बाधाओं से मुक्ति


मंगलवार और शनिवार

 हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए इन दिनों पाठ करना उत्तम माना जाता है।  पाठ के बाद हनुमान जी को गुड़-चने या बूंदी का भोग लगाएं।  हनुमान चालीसा का पाठ डर, भूत-प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है।  इससे कठिन कार्यों में सफलता और संकटमोचन की कृपा बनी रहती है।

