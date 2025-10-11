11 OCTSATURDAY2025 11:25:34 PM
Nari

बालों में तेल लगाना हर किसी के लिए सही नहीं, जानिए किनके लिए हो सकता है नुकसान

  • Updated: 11 Oct, 2025 05:24 PM
नारी डेस्क:  हमारे देश में बालों में तेल लगाना एक पुरानी और पारंपरिक आदत रही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बालों की मजबूती और चमक बनाए रखने के लिए तेल जरूरी है। लेकिन आज के समय में हेयर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर किसी के लिए तेल लगाना फायदेमंद नहीं होता। दरअसल, अलग-अलग लोगों की स्कैल्प कंडीशन (Scalp Condition) और हेयर टाइप अलग होते हैं। अगर इन्हें ध्यान में रखे बिना तेल लगाया जाए तो बालों की सेहत सुधरने की बजाय खराब हो सकती है।

डैंड्रफ वाले लोग रहें सावधान

अगर आपको सिर में डैंड्रफ (रूसी) की समस्या है, तो तेल लगाना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। डैंड्रफ स्कैल्प पर एक परत (Layer) बना देता है, जो तेल के संपर्क में आने पर और चिपक जाती है। इससे खुजली, जलन, और बाल झड़ने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे लोगों को हेयर ऑयलिंग के बजाय मेडिकेटेड शैंपू या स्कैल्प ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए। तेल लगाने से स्कैल्प की स्थिति और बिगड़ सकती है।

ऑयली स्कैल्प वालों को बचना चाहिए ऑयलिंग से

जिन लोगों की स्कैल्प पहले से ही ऑयली (तेलीय) होती है, उन्हें बार-बार तेल लगाने की जरूरत नहीं है। इससे स्कैल्प में गंदगी और पसीना जमा होता है, जो बालों की जड़ों को बंद कर देता है। परिणामस्वरूप बाल झड़ना (Hair Fall), खुजली, और स्कैल्प से बदबू आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपके बालों के सिरे सूखे हैं, तो सिर्फ हेयर एंड्स (बालों के निचले हिस्से) पर हल्का तेल लगाना ठीक रहेगा।

एक्ने या फोड़े-फुंसी वाले लोग रखें ध्यान

अगर आपके सिर या चेहरे पर एक्ने, फोड़े या फुंसी की समस्या है, तो तेल लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तेल स्कैल्प के पोर्स (छिद्र) को बंद कर देता है, जिससे इंफेक्शन और सूजन बढ़ जाती है। इससे बालों की जड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। ऐसे लोग तेल की जगह एलोवेरा जेल, नॉन-स्टिकी सीरम या हल्के टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, जो स्कैल्प को ठंडक और नमी दोनों देते हैं।

बहुत ज्यादा हेयर फॉल वालों के लिए चेतावनी

जिन्हें बहुत ज्यादा बाल झड़ने (Severe Hair Fall) की समस्या है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के तेल नहीं लगाना चाहिए। कई बार हेयर फॉल का कारण हार्मोनल बदलाव, तनाव या इंफेक्शन होता है। ऐसे में तेल लगाने से यह समस्या और बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि ऐसे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट (त्वचा विशेषज्ञ) से मिलकर स्कैल्प की जांच करवाएं और जरूरत के अनुसार ट्रीटमेंट लें।

किन लोगों के लिए फायदेमंद है तेल

अगर आपके बाल बहुत ड्राय (सूखे) हैं और स्कैल्प नॉर्मल है, तो हफ्ते में 1-2 बार हल्का तेल लगाना बेहद फायदेमंद रहेगा। नारियल तेल, बादाम तेल या अरंडी का तेल (Castor Oil) बालों में नमी और चमक बढ़ाने में मदद करते हैं। ध्यान रहे कि तेल लगाने के बाद 1-2 घंटे में सिर धो लें। लंबे समय तक तेल लगाए रखने से स्कैल्प पर डस्ट और डर्ट जम सकती है।

हेयर ऑयलिंग करते समय रखें ये बातें याद

बालों में बहुत ज्यादा तेल न लगाएं, सिर्फ हल्की परत ही काफी होती है। रातभर तेल लगाकर सोने की आदत छोड़ दें, इससे पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। हमेशा हल्के हाथों से मसाज करें ताकि जड़ों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। किसी भी नए तेल का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें ताकि एलर्जी से बचा जा सके।

तेल लगाना बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अपने स्कैल्प टाइप, हेयर कंडीशन और मौसम को ध्यान में रखकर ही ऑयलिंग करें। अगर बार-बार डैंड्रफ, हेयर फॉल या एक्ने जैसी दिक्कतें हो रही हैं, तो तेल लगाना बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। सही तरीके और सही मात्रा में तेल लगाने से ही आपके बाल बनेंगे घने, मजबूत और हेल्दी।

  

Got it