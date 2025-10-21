गोवर्धन पूजा में छप्पन भोग का महत्व, जानिए क्यों चढ़ाया जाता है 56 प्रकार का प्रसाद

नारी डेस्क : दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग (56 प्रकार के व्यंजन) अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व आभार, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

गोवर्धन पूजा की कथा और परंपरा

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार इंद्र देव के कोप से ब्रज में लगातार वर्षा होने लगी। तब भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया। सात दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और इस दौरान किसी ने भोजन नहीं किया। जब वर्षा थमी और सब कुछ सामान्य हुआ, तो ब्रजवासियों ने भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाया। तभी से छप्पन भोग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाई जाती है।

छप्पन भोग में क्या-क्या शामिल होता है?

छप्पन भोग में स्वाद और भक्ति दोनों का संगम होता है। इसमें मिठाई, नमकीन, फल, सब्जियां, अनाज और दूध से बने व्यंजन शामिल किए जाते हैं।

आमतौर पर छप्पन भोग में निम्नलिखित व्यंजन होते हैं।

पूड़ी, खीर, हलवा, लड्डू, पुआ, मठरी

दही-बड़ा, पापड़, चटनी, सेव-नमकीन

रबड़ी, माखन-मिश्री, मावा, पेड़ा, रसगुल्ला

मालपुआ, दूधपुरी, फल, खजूर, नारियल, सूखे मेवे

कचौड़ी, मूंग की दाल, आलू-सब्जी, कढ़ी, चावल आदि

इन सभी व्यंजनों को शुद्ध घी और सात्त्विक सामग्री से बनाया जाता है, ताकि भोग में पवित्रता और भक्ति का भाव बना रहे।

छप्पन भोग का आध्यात्मिक महत्व

गोवर्धन पूजा में छप्पन भोग चढ़ाने का अर्थ केवल भोजन अर्पित करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करना है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि अन्न केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं, बल्कि भक्ति और आभार प्रकट करने का माध्यम भी है। छप्पन भोग में हर तरह के अनाज, फल, सब्जियां और दूध से बने व्यंजन शामिल होते हैं, जो जीवन में संतुलन, विविधता और पूर्णता का प्रतीक हैं। कृष्ण भक्तों का मानना है कि भगवान श्रीकृष्ण को अन्न, माखन और मीठा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन उनके प्रति प्रेम से तैयार किए गए भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

पूजा की विधि और आधुनिक स्वरूप

इस दिन लोग अपने घरों या मंदिरों में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक (अन्नकूट) बनाते हैं। फिर भगवान श्रीकृष्ण और गायों की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तजन बड़ी श्रद्धा से छप्पन भोग सजाते हैं और दर्शन के बाद प्रसाद वितरित करते हैं। आज भी कई मंदिरों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य छप्पन भोग उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जहां सैकड़ों भक्त भगवान को ये व्यंजन अर्पित करते हैं। लोग अपने घरों में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ व्यंजन बनाकर भगवान को समर्पित करते हैं।

छप्पन भोग से जुड़ी मान्यता

ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है और भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी अन्न या समृद्धि की कमी नहीं होती। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति, आभार और साझा भोजन से ही जीवन में सच्ची प्रसन्नता और सम्पन्नता आती है।

गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। छप्पन भोग हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर को भोग लगाने का अर्थ केवल स्वाद नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण की मिठास है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं, तो वही अर्पण जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है।

