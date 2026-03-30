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तुलसी के पास भूलकर भी न लगाएं ये पौधे, वरना रुक सकती है ग्रोथ

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Mar, 2026 03:01 PM
तुलसी के पास भूलकर भी न लगाएं ये पौधे, वरना रुक सकती है ग्रोथ

नारी डेस्क : भारतीय घरों में तुलसी का पौधा धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अक्सर लोग जगह बचाने के चक्कर में तुलसी के पास दूसरे पौधे लगा देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। हर पौधे की मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत अलग होती है, इसलिए सही जानकारी के बिना पौधों को साथ लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है।

क्यों जरूरी है सही पौधों का चयन?

तुलसी को हल्की नमी वाली उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। अगर इसके पास ऐसे पौधे लगा दिए जाएं जिनकी जरूरतें अलग हों,
तो पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है
मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है
पौधे कमजोर या सूख सकते हैं।

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तुलसी के पास ये पौधे बिल्कुल न लगाएं

सेज (Sage): सेज को सूखी मिट्टी और कम पानी चाहिए, जबकि तुलसी को हल्की गीली मिट्टी पसंद होती है। दोनों को साथ लगाने से ग्रोथ प्रभावित होती है।
सौंफ (Fennel): सौंफ मिट्टी में ऐसे तत्व छोड़ती है जो आसपास के पौधों की बढ़त को धीमा कर देते हैं। इससे तुलसी कमजोर पड़ सकती है।
खीरा (Cucumber): खीरे का पौधा ज्यादा पानी और पोषण लेता है, जिससे तुलसी के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और दोनों की ग्रोथ रुक सकती है।
पत्तागोभी (Cabbage): पत्तागोभी ठंडे मौसम में अच्छी बढ़ती है, जबकि तुलसी को गर्म मौसम पसंद है। इसलिए इन्हें साथ लगाना सही नहीं है।

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तुलसी के साथ ये पौधे लगा सकते हैं

टमाटर (Tomato): टमाटर और तुलसी साथ लगाने से दोनों को फायदा होता है। इससे टमाटर का स्वाद बेहतर होता है और कीड़े भी कम लगते हैं।
गेंदा (Marigold): गेंदा कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है, जिससे तुलसी सुरक्षित रहती है और गार्डन सुंदर दिखता है।
जीनिया और कैमोमाइल: ये फूल तुलसी के साथ अच्छी तरह बढ़ते हैं और गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं।

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तुलसी के फायदे भी जान लें

तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि औषधीय गुणों का खजाना है
इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार
सर्दी-खांसी में लाभदायक
हवा को शुद्ध करने में सहायक।

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तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि उसके पास सही पौधे ही लगाए जाएं। गलत पौधों के साथ लगाने से उसकी ग्रोथ रुक सकती है, जबकि सही संयोजन से आपका गार्डन हरा-भरा और सुंदर बना रहेगा।
 

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