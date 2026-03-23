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नवरात्रि में बुरी तरह से गिरे सोने के दाम, खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Mar, 2026 09:44 AM
नवरात्रि में बुरी तरह से गिरे सोने के दाम, खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका

नारी डेस्क: सोमवार, 23 मार्च 2026 को हफ्ते की शुरुआत निवेशकों के लिए काफी झटके भरी रही। जहां एक तरफ शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, वहीं सोने और चांदी की कीमतों में भी अचानक तेज गिरावट आ गई। पिछले कुछ महीनों से लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे सोने ने आज अचानक नीचे आकर सभी को चौंका दिया। यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसका असर देखने को मिला।

 सोने और चांदी की ताजा कीमतें

अगर ताजा कीमतों की बात करें, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना करीब 7,030 रुपये यानी लगभग 4.87% गिर गया। इस गिरावट के बाद सोने का भाव 1,37,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। कुछ ही दिन पहले सोना 1.50 लाख रुपये के स्तर को पार कर चुका था, इसलिए यह गिरावट काफी बड़ी मानी जा रही है। वहीं चांदी की कीमतों में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 13,482 रुपये यानी 5.95% टूटकर 2,13,290 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह गिरावट बताती है कि बाजार में बिकवाली का दबाव काफी ज्यादा है।

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 गिरावट के पीछे के मुख्य कारण

इस बड़ी गिरावट के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन सबसे अहम कारण मुनाफावसूली है। पिछले साल और इस साल की शुरुआत में सोने ने जबरदस्त रिटर्न दिया था। ऐसे में निवेशकों ने अब मुनाफा सुरक्षित करने के लिए सोना और चांदी बेचना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें नीचे आ गईं। दूसरा कारण शेयर बाजार में आई कमजोरी है। जब शेयर बाजार गिरता है, तो निवेशकों को अपने नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे निवेश जैसे सोना बेचना पड़ता है। इसे मार्जिन कॉल कहा जाता है। इस वजह से भी बाजार में बिकवाली बढ़ी। तीसरा कारण डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना महंगा लगता है और उसकी मांग घट जाती है। इसके अलावा, ऊंची ब्याज दरों के समय निवेशक ऐसे विकल्पों की ओर जाते हैं जहां उन्हें नियमित आय मिलती है, जबकि सोना ऐसा निवेश नहीं है जो ब्याज देता हो।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

यह गिरावट सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं हुई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। हाल ही में सोने की कीमतों में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है और पिछले एक हफ्ते में यह करीब 10% तक टूट चुका है। कीमतें अब लगभग चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जो यह दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भी दबाव बना हुआ है।

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 वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों का असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और इजरायल के बीच स्थिति, ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है। आमतौर पर महंगाई बढ़ने पर सोना मजबूत होता है क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन इस बार ऊंची ब्याज दरों के कारण सोने को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

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 क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट घबराने वाली नहीं है, बल्कि इसे एक “हेल्दी करेक्शन” कहा जा सकता है। यानी कीमतें पहले बहुत तेजी से बढ़ गई थीं और अब थोड़ा नीचे आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। शादी-ब्याह के सीजन से पहले कीमतों का गिरना आम खरीदारों के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि उन्हें अब सोना थोड़े सस्ते दाम पर मिल सकता है। हालांकि, निवेश के नजरिए से अभी भी सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें, तो सोना और चांदी पिछले कुछ समय से लगातार महंगे हो रहे थे। अब निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया, शेयर बाजार गिरा और वैश्विक हालात भी बदले, जिससे कीमतों में अचानक गिरावट आ गई।

यह गिरावट बाजार का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन आगे की दिशा पूरी तरह से वैश्विक परिस्थितियों, ब्याज दरों और निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी।  

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