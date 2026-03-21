Morning Dizziness: किस विटामिन की कमी से चक्कर आता है?

नारी डेस्क: कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे सुबह बिस्तर से उठते हैं, उन्हें अचानक चक्कर आने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास की चीजें घूम रही हैं या आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। कभी सिर हल्का लगने लगता है, तो कभी शरीर में कमजोरी महसूस होती है। यह समस्या छोटी लग सकती है, लेकिन बार-बार ऐसा होना शरीर में किसी कमी का संकेत हो सकता है। आइए समझते हैं इसके मुख्य कारण।

विटामिन B12 की कमी

सुबह चक्कर आने का सबसे बड़ा कारण शरीर में विटामिन B12 की कमी होना हो सकता है। यह विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) के निर्माण में मदद करता है। ये कोशिकाएं हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर हिस्से, खासकर दिमाग तक पहुंचाती हैं। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो खून की कमी यानी एनीमिया होने लगता है। ऐसे में दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खासकर सुबह उठते समय यह ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि उस समय शरीर अचानक एक्टिव होता है।

विटामिन D की कमी

विटामिन D को अक्सर हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है, जो शरीर का बैलेंस कंट्रोल करता है। जब शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, तो इस बैलेंस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से व्यक्ति को खड़े होने या चलने में हल्का चक्कर महसूस हो सकता है। सुबह उठते ही यह समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर अचानक स्थिति बदलता है।

शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन)

कई लोग रात में पानी नहीं पीते या दिनभर भी पर्याप्त पानी नहीं लेते। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जब शरीर में पानी कम होता है, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। सुबह जब आप अचानक उठते हैं, तो दिमाग तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिससे चक्कर आने लगता है। इसके साथ ही मुंह सूखना, कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है। यह एक बहुत ही आम लेकिन नजरअंदाज किया जाने वाला कारण है।

इस समस्या से बचने के लिए क्या करें?

अगर आपको सुबह उठते ही चक्कर आते हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। अपने खाने में दूध, दही, पनीर और फोर्टिफाइड अनाज जैसी चीजें शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन B12 और D की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो अंडा, मछली, चिकन और मांस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा, दिनभर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप रोज 7–8 गिलास पानी जरूर पिएं और रात को सोने से पहले भी थोड़ा पानी पी लें, ताकि सुबह शरीर डिहाइड्रेटेड न हो।एक और जरूरी बात यह है कि सुबह उठते समय जल्दबाजी न करें। पहले धीरे-धीरे बैठें, फिर कुछ सेकंड बाद खड़े हों। इससे शरीर को एडजस्ट करने का समय मिलता है और चक्कर आने की संभावना कम हो जाती है।

सुबह उठते ही चक्कर आना एक सामान्य समस्या लग सकती है, लेकिन इसके पीछे शरीर में विटामिन की कमी या पानी की कमी जैसे कारण हो सकते हैं। अगर यह समस्या कभी-कभी होती है, तो इसे खान-पान और लाइफस्टाइल सुधारकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यह बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें।