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सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज सस्ता हुआ या महंगा?

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Apr, 2026 12:26 PM
सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज सस्ता हुआ या महंगा?

नारी डेस्क: वीरवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि इज़राइल द्वारा लेबनान के हिज़्बुल्लाह पर हमले की खबरों के बाद नए भू-राजनीतिक तनाव पैदा हो गए थे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, सोने का वायदा (5 जून) 0.74 प्रतिशत या 1,129 रुपये गिरकर 1,50,647 रुपये पर आ गया, और सुबह करीब 10:40 बजे इसने अपना इंट्राडे लो (दिन का सबसे निचला स्तर) छुआ। बाद में यह पीली धातु 1,51,113 रुपये पर कारोबार कर रही थी, जो 663 रुपये या 0.44 प्रतिशत की गिरावट थी।
 

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इस बीच, चांदी के वायदा (5 मई) में भी भारी गिरावट देखी गई; यह 2 प्रतिशत या 4,785 रुपये गिरकर 2,35,133 रुपये के इंट्राडे लो पर आ गया। इस सफेद धातु ने 2,37,589 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ और 2,36,417 रुपये पर कारोबार कर रही थी, जो 3,501 रुपये या 1.46 प्रतिशत की गिरावट थी। अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम वार्ता की दिशा को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच बाजार का रुख नरम बना रहा। विश्लेषकों ने बताया कि MCX पर सोना मामूली गिरावट (गैप-डाउन) के साथ खुला और 1,50,500 रुपये से 1,51,500 रुपये की सीमा में कारोबार कर रहा है, जिसमें निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी उभर रही है।
 

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बाजार के जानकारों का कहना है कि- "1,52,000 रुपये के स्तर से ऊपर लगातार बढ़त 1,53,000 रुपये से 1,55,000 रुपये की ओर गति को फिर से बढ़ा सकती है। हालांकि, 1,50,000 रुपये के स्तर से नीचे निर्णायक गिरावट कीमतों को 1,48,000 रुपये से 1,47,000 रुपये के स्तर तक नीचे खींच सकती है।" चांदी के लिए, विश्लेषकों ने बताया कि MCX पर कीमतें मामूली गिरावट के साथ खुलीं, लेकिन उन्हें 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) की मांग और औद्योगिक धातुओं में आई मजबूती से सहारा मिला। ज़्यादा उतार-चढ़ाव के बीच कीमतें लगभग 2,36,000 रुपये के आस-पास बनी हुई हैं, हालांकि कुल मिलाकर माहौल सतर्क बना हुआ है।
 

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