अचानक से फिर महंगा हो गया सोना, चांदी ने लगाई सीधे 13,000 की छलांग

नारी डेस्क: बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखी गई, जिसकी मुख्य वजह 'सेफ़-हेवन' (सुरक्षित निवेश) की मांग थी। यह तेज़ी तब भी आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर (युद्धविराम) प्लान की घोषणा की थी। सुबह 10:52 बजे तक सोने में 3,688 रुपये या 2.45 प्रतिशत की तेज़ी आई, और यह 1,53,977 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

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सोना इतना हुआ महंगा

पीली धातु (सोना) 1,53,920 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, जिसमें 3,631 रुपये या 2.42 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इसने 1,53,301 रुपये का इंट्रा-डे लो छुआ, जो पिछले बंद भाव से 2 प्रतिशत ज़्यादा था। दूसरी ओर, चांदी के वायदा भाव (5 मई) में लगभग 6 प्रतिशत या 13,422 रुपये की तेज़ी आई, और यह 2,44,770 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सफ़ेद धातु (चांदी) 2,44,297 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, जिसमें 12,949 रुपये या 5.6 प्रतिशत की बढ़त थी। इसने 2,40,601 रुपये का लो दर्ज किया, जो पिछले बंद भाव से 4 प्रतिशत ज़्यादा था।



पैसा भी हुआ मजबूत

विश्लेषकों का कहना है कि कीमती धातुओं में आई इस तेज़ी को 'सेफ़-हेवन' मांग का समर्थन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि निचले स्तरों पर खरीदारी में बढ़ती दिलचस्पी इस बात का संकेत है कि बाज़ार की गति मज़बूत हो रही है। मुद्रा बाज़ार में, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 40 पैसे मज़बूत होकर 92.61 पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 93 था। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गई, जो 20 प्रतिशत तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव में लगभग 16 प्रतिशत या 17.39 डॉलर की गिरावट आई, और यह 91.88 डॉलर के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया; वहीं, US WTI क्रूड लगभग 20 प्रतिशत या 21.90 डॉलर गिरकर 91.05 डॉलर पर आ गया।



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सेंसेक्स और निफ्टी में भी हुआ बड़ा बदलाव

इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, RBI द्वारा रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने और सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद इनमें लगभग 4 प्रतिशत की उछाल आई। बाज़ारों में ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच यह सकारात्मक माहौल US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ अस्थायी सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद बना है, जिससे भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, Truth Social पर एक पोस्ट में इस फ़ैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उन्होंने US सेना को पीछे हटने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन्होंने उन कड़ी चेतावनियों के कुछ ही घंटों बाद दिया, जिनमें "किसी सभ्यता के विनाश" का भी ज़िक्र था।