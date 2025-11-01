01 NOVSATURDAY2025 5:36:19 PM
Gold Price Today: आज फिर सस्ता हुआ सोना,रेट में आई बड़ी गिरावट, देखें आज की नई कीमतें

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 01 Nov, 2025 04:06 PM
नारी डेस्क:  नवंबर महीने की शुरुआत सोना खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। आज यानी शनिवार को देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड प्राइस दबाव में रहा, जिसका असर भारत के दामों पर भी दिखाई दिया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने पर दबाव

वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें कमजोर रहीं। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.5% गिरकर 4,004 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं अमेरिकी दिसंबर वायदा सोना 4,016.70 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से गोल्ड की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य मुद्राओं में गोल्ड महंगा पड़ता है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग घट जाती है। यही कारण है कि भारत समेत अन्य देशों में सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली।

भारत में आज सोने का भाव

भारत के घरेलू बाजार में भी आज सोने की कीमतें बीते दिन की तुलना में नीचे फिसली हैं। यह गिरावट मामूली है, लेकिन लगातार दूसरे दिन सोने में गिरावट देखी गई है।

आज का भाव (प्रति ग्राम)

24 कैरेट सोना: ₹12,315 (कल ₹12,343) — ₹28 की गिरावट

22 कैरेट सोना: ₹11,290 (कल ₹11,315) — ₹25 की गिरावट

18 कैरेट सोना: ₹9,240 (कल ₹9,261) — ₹21 की गिरावट

अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखें तो 

24K गोल्ड: ₹1,23,150 (₹280 की गिरावट)

22K गोल्ड: ₹1,12,900 (₹250 की गिरावट)

18K गोल्ड: ₹92,400 (₹210 की गिरावट)

इसका मतलब है कि अब सोने की कीमतें फिर से उन खरीदारों के लिए अनुकूल स्तर पर आ रही हैं जो पिछले कुछ समय से सोने में निवेश करने का मौका तलाश रहे थे।

चांदी में आई तेजी

सोने के मुकाबले आज चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। शुक्रवार को जहां चांदी की कीमत ₹1,51,000 प्रति किलो थी, वहीं आज यह ₹1,52,000 प्रति किलो हो गई है  यानी ₹1,000 की बढ़त। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग बढ़ने और फेस्टिव सीजन में सिल्वर ज्वेलरी की बिक्री में इजाफा होने के कारण चांदी के भाव बढ़े हैं। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में चांदी के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

एमसीएक्स पर सोना-चांदी का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शनिवार को ट्रेडिंग नहीं हुई, क्योंकि बाजार बंद रहता है। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में सोने और चांदी दोनों में हलचल देखी गई। 5 दिसंबर वायदा सोना ₹1,21,284 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जिसमें ₹224 की गिरावट दर्ज की गई। चांदी ₹1,48,399 प्रति किलो पर बंद हुई, जिसमें लगभग 0.08% की मामूली तेजी रही।

ट्रेडिंग के दौरान सोना ₹1,22,325 का हाई और ₹1,20,628 का लो छू गया। वहीं, चांदी ने ₹1,50,000 का हाई और ₹1,47,500 का लो बनाया। इन आंकड़ों से यह साफ है कि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और कीमतें वैश्विक संकेतों के साथ बदल रही हैं।

भारत के प्रमुख शहरों में आज के गोल्ड रेट

आज देशभर के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹12,315 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,290 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹9,240 प्रति ग्राम है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में दरें लगभग समान हैं 24 कैरेट ₹12,300, 22 कैरेट ₹11,275 और 18 कैरेट ₹9,225 प्रति ग्राम। वहीं, चेन्नई में कीमतें थोड़ी अधिक हैं, जहां 24 कैरेट सोना ₹12,338 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,310 और 18 कैरेट ₹9,435 प्रति ग्राम मिल रहा है। कुल मिलाकर, चेन्नई में गोल्ड रेट बाकी शहरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, जबकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं।

आने वाले दिनों में सोने का रुख क्या रहेगा?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल वैश्विक बाजार में सोने पर दबाव बना रहेगा क्योंकि डॉलर मजबूत है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन भारत में आने वाले समय में शादी-ब्याह और त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सोने की डिमांड बढ़ने की संभावना है। त्योहारी सीजन के दौरान लोग निवेश के साथ-साथ आभूषणों की खरीद भी करते हैं, जिससे दामों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के बावजूद भारत में त्योहारों और शादी के सीजन की वजह से आने वाले दिनों में सोने की डिमांड बढ़ सकती है। फिलहाल कीमतों में हल्की गिरावट खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका है।
  

