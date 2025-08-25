Ganesh Chaturthi 2025: हेल्दी और शुगर-फ्री मोदक Recipe

नारी डेस्क : गणेश चतुर्थी पर मोदक का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान गणेश का प्रिय प्रसाद माना जाता है। लेकिन अक्सर पारंपरिक मिठाइयों में ज्यादा चीनी और कैलोरी होती है, जो हर किसी के लिए सही नहीं होती। ऐसे में बिना चीनी वाला हेल्दी मोदक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मखाना, बीज, खजूर और मेवों की पौष्टिकता भी भरपूर है। इन मोदकों का मीठा स्वाद खजूर और नारियल से आता है, जिससे यह पूरी तरह नेचुरल और गिल्ट-फ्री बन जाते हैं।

Servings - 12

सामग्री

भूने हुए मखाने – 80 ग्राम

भूने हुए कद्दू के बीज – 50 ग्राम

भूने हुए सूरजमुखी के बीज – 25 ग्राम

भूने हुए काजू – 30 ग्राम

नारियल का बुरादा – 15 ग्राम

भूने हुए सफेद तिल – 2 बड़े चम्मच

खसखस – 1 बड़ा चम्मच

बिना बीज वाले खजूर – 200 ग्राम

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

जायफल पाउडर – 1 छोटा चम्मच

घी – 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि

1. सबसे पहले एक फूड प्रोसेसर में 80 ग्राम भूने हुए मखाने, 50 ग्राम भूने हुए कद्दू के बीज, 25 ग्राम भूने हुए सूरजमुखी के बीज, 30 ग्राम भूने हुए काजू, 15 ग्राम नारियल का बुरादा, 2 बड़े चम्मच भूने हुए सफेद तिल और 1 बड़ा चम्मच खसखस डालें। इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लें।

2. अब इसमें 200 ग्राम बिना बीज वाले खजूर, ½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच जायफल पाउडर और 1 बड़ा चम्मच घी डालकर दोबारा ब्लेंड करें।

3. तैयार मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें। अब थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लें और मोदक के सांचे में भरकर दबाएँ। धीरे से सांचे से निकालें।

4. आपके हेल्दी, बिना चीनी वाले मोदक तैयार हैं।

