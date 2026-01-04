05 JANMONDAY2026 3:00:57 AM
Nari

अमरूद की Candy

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Jan, 2026 06:53 PM
नारी डेस्क : अगर आप घर पर कुछ मीठा, टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अमरूद की कैंडी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अमरूद स्वाद के साथ-साथ फाइबर और विटामिन-C से भरपूर होता है। सर्दियों में आसानी से मिलने वाला यह फल जब कैंडी के रूप में तैयार किया जाता है तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है। खास बात यह है कि अमरूद की कैंडी घर पर बहुत आसान तरीके से बनाई जा सकती है और इसमें किसी तरह के प्रिज़र्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता।

Servings - 5

सामग्री (INGREDIENTS)

अमरूद – 700 ग्राम

चीनी – 250 ग्राम

देसी घी – 1 टेबलस्पून

नींबू का रस – 2 टीस्पून

बनाने की विधि (PREPARATION)

1. 700 ग्राम अमरूद को धोकर आधा काट लें। बीज निकालकर स्लाइस में काट लें।

2. अमरूद के टुकड़ों को स्टीमर में डालें और ढककर 30 मिनट तक भाप में पकाएं।

3. स्टीम होने के बाद अमरूद को बाहर निकालकर मिक्सी में डालें और स्मूद प्यूरी बना लें।

4. इस प्यूरी को एक कढ़ाही या पैन में डालें। इसमें 250 ग्राम चीनी मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए।

5. अब इसमें 1 टेबलस्पून घी डालें और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न होने लगे।

6. इसके बाद 2 टीस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून घी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

7. अब 1 टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर डालें और 10–15 मिनट तक पकाएं, जब तक घी पैन के किनारे छोड़ने न लगे।

8. तैयार मिश्रण को घी लगी प्लेट या ट्रे में डालें और 8–10 मिनट के लिए सेट होने दें।

9. जब मिश्रण जम जाए, तो मनचाहे आकार में काट लें।

10. स्वादिष्ट अमरूद की कैंडी परोसने के लिए तैयार है।

