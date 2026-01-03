Creamy Orange मखाना पुदिंग

नारी डेस्क : सर्दियों या किसी भी खास मौके पर खाने के लिए कुछ हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट चाहिए? तो पेश है क्रीमी ऑरेंज मखाना पुदिंग – भुने हुए मखाने, संतरे के ताजे रस और केसर के स्वाद से तैयार यह डेज़र्ट आपकी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखेगा। यह रेसिपी बनाने में आसान है और फ्रिज में ठंडा करके सर्व करने पर हर किसी को लुभा सकती है।

Servings - 2

सामग्री

भुने हुए मखाने – 15 ग्राम

ब्लांच किए हुए बादाम – 1 टेबलस्पून

शहद – 1 टेबलस्पून

संतरे का रस – 80 मिलीलीटर

केसर वाला दूध – 100 मिलीलीटर

दही – 2 टेबलस्पून

ऑरेंज सेगमेंट (संतरे के टुकड़े) – 40 ग्राम + सजाने के लिए 1 टेबलस्पून

पिस्ता – 1 टेबलस्पून

विधि

1. ब्लेंडर में 15 ग्राम भुने हुए मखाने, 1 टेबलस्पून ब्लांच किए हुए बादाम, 1 टेबलस्पून शहद, 80 मिलीलीटर संतरे का रस, 100 मिलीलीटर केसर वाला दूध और 2 टेबलस्पून दही डालें। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक मिश्रण स्मूद और क्रीमी न हो जाए।

2. ब्लेंड किए हुए मिश्रण को एक बाउल में ट्रांसफर करें। इसमें 40 ग्राम ऑरेंज सेगमेंट डालें और हल्के हाथ से फेंटकर मिलाएं।

3. मिश्रण को संतरे की खाल में डालें। ऊपर से बचा हुआ ऑरेंज सेगमेंट और कटे हुए पिस्ता डालें।

4. इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें या जब तक सेट न हो जाए।

5. ठंडा परोसें।

