04 JANSUNDAY2026 12:21:41 AM
Nari

Creamy Orange मखाना पुदिंग

  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 06:31 PM
Creamy Orange मखाना पुदिंग

नारी डेस्क : सर्दियों या किसी भी खास मौके पर खाने के लिए कुछ हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट चाहिए? तो पेश है क्रीमी ऑरेंज मखाना पुदिंग – भुने हुए मखाने, संतरे के ताजे रस और केसर के स्वाद से तैयार यह डेज़र्ट आपकी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखेगा। यह रेसिपी बनाने में आसान है और फ्रिज में ठंडा करके सर्व करने पर हर किसी को लुभा सकती है।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

भुने हुए मखाने – 15 ग्राम

ब्लांच किए हुए बादाम – 1 टेबलस्पून

शहद – 1 टेबलस्पून

संतरे का रस – 80 मिलीलीटर

केसर वाला दूध – 100 मिलीलीटर

दही – 2 टेबलस्पून

ऑरेंज सेगमेंट (संतरे के टुकड़े) – 40 ग्राम + सजाने के लिए 1 टेबलस्पून

पिस्ता – 1 टेबलस्पून

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. ब्लेंडर में 15 ग्राम भुने हुए मखाने, 1 टेबलस्पून ब्लांच किए हुए बादाम, 1 टेबलस्पून शहद, 80 मिलीलीटर संतरे का रस, 100 मिलीलीटर केसर वाला दूध और 2 टेबलस्पून दही डालें। इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक मिश्रण स्मूद और क्रीमी न हो जाए।

2. ब्लेंड किए हुए मिश्रण को एक बाउल में ट्रांसफर करें। इसमें 40 ग्राम ऑरेंज सेगमेंट डालें और हल्के हाथ से फेंटकर मिलाएं।

3. मिश्रण को संतरे की खाल में डालें। ऊपर से बचा हुआ ऑरेंज सेगमेंट और कटे हुए पिस्ता डालें।

4. इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें या जब तक सेट न हो जाए।

5. ठंडा परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it