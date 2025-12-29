30 DECTUESDAY2025 10:12:10 AM
Nari

मोचा स्विस Roll

  Updated: 29 Dec, 2025 06:14 PM
मोचा स्विस Roll

नारी डेस्क : स्विस रोल एक ऐसा डेज़र्ट है जिसे बनाने में आसानी होती है और खाने में मज़ा दुगुना। इसमें हल्का, सॉफ्ट और स्पॉंजी केक होता है, जिसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग और चॉकलेट गनाच से सजाया जाता है। मोचा स्विस रोल में कॉफी का स्वाद इसे और भी खास बनाता है। यह पार्टी, जन्मदिन या किसी भी उत्सव के लिए परफेक्ट है। इसके अंदर की कॉफी फ्रॉस्टिंग और बाहर की चॉकलेट गनाच इसे देखने और खाने दोनों में लाजवाब बनाते हैं।

Servings - 6

सामग्री

गर्म पानी – 200 मिलीलीटर

कॉफी पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 100 मिलीलीटर

पाउडर शुगर – 100 ग्राम

वेनिला एसेन्स – 1 छोटा चम्मच

दही – 100 ग्राम

मैदा – 140 ग्राम

कोको पाउडर – 15 ग्राम

बेकिंग पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा – 1/4 छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

व्हिपिंग क्रीम – 220 ग्राम

कॉफी पाउडर – 1 बड़ा चम्मच

डार्क चॉकलेट गनाच – 300 ग्राम

गार्निशिंग के लिए: वेनिला फ्रॉस्टिंग और डार्क चॉकलेट

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक जग में 200 मिलीलीटर गर्म पानी डालें और 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर मिलाएं। अच्छे से घोलकर अलग रख दें।

2. एक बाउल में 100 मिलीलीटर तेल और 100 ग्राम पाउडर शुगर डालकर अच्छे से फेंटें।

3. इसमें 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेन्स, 100 ग्राम दही और तैयार कॉफी मिश्रण डालकर फेंटें।

4. अब इसमें 140 ग्राम मैदा, 15 ग्राम कोको पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर चिकना बैटर तैयार करें।

5. तैयार बैटर को बेकिंग डिश में बराबर फैलाएं। ओवन को 150°C (302°F) पर पहले से गरम करें और 30-35 मिनट तक बेक करें।

6. ओवन से निकालकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

7. एक बाउल में 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालकर सॉफ्ट पीक बनने तक फेंटें।

8. इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर डालकर कॉफी फ्रॉस्टिंग तैयार करें और अलग रख दें।

9. तैयार कॉफी फ्रॉस्टिंग को बेक किए गए केक शीट पर फैलाएँ और सावधानी से रोल करें।

10. रोल के ऊपर 300 ग्राम डार्क चॉकलेट गनाच डालें और 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।

11. किनारों को ट्रिम करें, फिर ऊपर से कॉफी फ्रॉस्टिंग, वेनिला फ्रॉस्टिंग और डार्क चॉकलेट से सजाएं।

12. स्लाइस करें और सर्व करें।

Got it