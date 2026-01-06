कॉर्न एवोकाडो Deviled Eggs

नारी डेस्क : अगर आप अंडों से बनी कोई हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं, तो कॉर्न एवोकाडो डेविल्ड एग्स एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें एवोकाडो की क्रीमीनेस, स्वीट कॉर्न का क्रंच और मसालों का हल्का तीखापन मिलता है। यह रेसिपी पार्टी स्नैक्स, ब्रेकफास्ट या हेल्दी ऐपेटाइज़र के तौर पर परफेक्ट है और स्वाद के साथ पोषण भी देती है।

Servings - 5

सामग्री (Ingredients)

पानी – 600 मिलीलीटर

सिरका – 1 छोटा चम्मच

अंडे – 5

तेल – 1 बड़ा चम्मच

उबला हुआ कॉर्न – 70 ग्राम

पपरिका – 1 छोटा चम्मच

सी सॉल्ट – 1 छोटा चम्मच

रेड चिली पाउडर – ½ छोटा चम्मच

लाइम जेस्ट (नींबू का छिलका कद्दूकस किया हुआ) – ½ छोटा चम्मच

एवोकाडो – 120 ग्राम

प्याज (बारीक कटे हुए) – 60 ग्राम

सी सॉल्ट – ½ छोटा चम्मच

नींबू का रस – 2 छोटे चम्मच

फेटा चीज़ – 10 ग्राम

जलापेनो (बारीक कटे हुए) – 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि (Preparation)

1. एक पैन में 600 मिलीलीटर पानी उबालें। इसमें 1 छोटा चम्मच सिरका डालें और 5 अंडे डालकर 12–15 मिनट तक उबालें।

2. अंडों को पानी से निकालकर 10 मिनट तक ठंडा होने दें।

3. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें और उसमें 70 ग्राम उबला हुआ कॉर्न डालें। इसे 8–10 मिनट तक हल्का भून लें।

4. कॉर्न को अलग निकालकर रख दें।

5. एक प्लेट में पपरिका, 1 छोटा चम्मच सी सॉल्ट, ½ छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और ½ छोटा चम्मच लाइम जेस्ट डालकर अच्छे से मिला लें।

6. उबले अंडों को बीच से काट लें। जर्दी (योक) निकालकर एक बाउल में डालें।

7. इसमें एवोकाडो, कटे हुए प्याज, ½ छोटा चम्मच सी सॉल्ट और 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डालकर कांटे से अच्छी तरह मैश कर लें।

8. अंडों के आधे हिस्से की एक साइड पर तैयार मसाला लगाएं और ऊपर से एवोकाडो मिश्रण फैलाएं।

9. अब ऊपर से भुना हुआ कॉर्न, फेटा चीज़ और जलापेनो डालें। थोड़ा सा मसाला फिर से छिड़कें।

10. स्वादिष्ट कॉर्न एवोकाडो डेविल्ड एग्स परोसने के लिए तैयार हैं।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum