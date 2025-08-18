भयानक कार एक्सीडेंट में पूर्व Miss Universe की मौत, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी

नारी डेस्क: रूस से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मॉडल और पूर्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगी Kseniya Alexandrova अब इस दुनिया में नहीं रही। केसेनिया अलेक्जेंड्रोवा (36) एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई, हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह खबर सुन उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है।



मिस यूनिवर्स 2017 की प्रतियोगी, क्सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का उनकी शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद ही निधन हो गया। यह घटना तब हुई जब एलेक्ज़ेंड्रोवा और उनके पति रेज़ेव से घर जा रहे थे, तभी उनकी कार अचानक सड़क पर आए एक एल्क से टकरा गई। उस समय एलेक्ज़ेंड्रोवा यात्री सीट पर थीं, जबकि उनके पति गाड़ी चला रहे थे।



एलेक्ज़ेंड्रोवा के पति ने बताया कि कैसे एल्क के पैर उनकी स्पोर्ट्स कार के विंडशील्ड में घुस गए और उसकर खोपड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। अन्य ड्राइवरों और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद, एलेक्ज़ेंड्रोवा की चोटें बहुत गंभीर थीं। उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल ले जाया गया, एक महीने तक आईसीयू में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। एलेक्ज़ेंड्रोवा ने अपने पति से चार महीने पहले ही 22 मार्च को शादी की थी और उन्होंने अपनी शादी की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की थी।



कौन थीं Kseniya Alexandrova?

Kseniya रूस की जानी-मानी मॉडल थीं। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी रूस का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। मॉडलिंग के साथ-साथ वह एक टीवी होस्ट और एक्ट्रेस भी थीं। उनकी अचानक हुई मौत से फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैन्स और करीबी लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतनी सफल और खूबसूरत मॉडल का इस तरह अचानक जाना वाकई चौंकाने वाला है।

