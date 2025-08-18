19 AUGTUESDAY2025 11:47:34 AM
Nari

भयानक कार एक्सीडेंट में पूर्व Miss Universe की मौत, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Aug, 2025 01:11 PM
भयानक कार एक्सीडेंट में पूर्व Miss Universe की मौत, 4 महीने पहले ही हुई थी शादी

नारी डेस्क: रूस से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर मॉडल और पूर्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगी Kseniya Alexandrova अब इस दुनिया में नहीं रही। केसेनिया अलेक्जेंड्रोवा  (36)  एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई, हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह खबर सुन उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है। 

PunjabKesari
मिस यूनिवर्स 2017 की प्रतियोगी, क्सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का उनकी शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद ही निधन हो गया।  यह घटना तब हुई जब एलेक्ज़ेंड्रोवा और उनके पति रेज़ेव से घर जा रहे थे, तभी उनकी कार अचानक सड़क पर आए एक एल्क से टकरा गई। उस समय एलेक्ज़ेंड्रोवा यात्री सीट पर थीं, जबकि उनके पति गाड़ी चला रहे थे।   

PunjabKesari
एलेक्ज़ेंड्रोवा के पति ने बताया कि कैसे एल्क के पैर उनकी स्पोर्ट्स कार के विंडशील्ड में घुस गए और उसकर खोपड़ी का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। अन्य ड्राइवरों और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद, एलेक्ज़ेंड्रोवा की चोटें बहुत गंभीर थीं। उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल ले जाया गया, एक महीने तक आईसीयू में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। एलेक्ज़ेंड्रोवा ने अपने पति से चार महीने पहले ही 22 मार्च को शादी की थी और उन्होंने अपनी शादी की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की थी।

PunjabKesari
 कौन थीं Kseniya Alexandrova?

Kseniya रूस की जानी-मानी मॉडल थीं। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी रूस का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। मॉडलिंग के साथ-साथ वह एक टीवी होस्ट और एक्ट्रेस भी थीं। उनकी अचानक हुई मौत से फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैन्स और करीबी लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतनी सफल और खूबसूरत मॉडल का इस तरह अचानक जाना वाकई चौंकाने वाला है।
 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it