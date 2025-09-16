16 SEPTUESDAY2025 7:51:07 PM
Nari

Flipkart की Big Billion सेल होने जा ही है शुरू, iPhone 16 पर मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Sep, 2025 10:20 AM
Flipkart की Big Billion सेल होने जा ही है शुरू, iPhone 16 पर मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

नारी डेस्क:  दिवाली से पहले आप आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इंडियन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आ रहा है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 भारत में 23 सितंबर से शुरू होगी। हर साल की तरह, इस साल भी iPhone 17 सीरीज़ के भारत में लॉन्च के बाद पुराने iPhone मॉडल्स पर छूट सबसे खास होगी। iPhones के साथ-साथ, फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन, लैपटॉप, PC, TWS ईयरबड्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टवॉच और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पर भी डील्स देगा।

PunjabKesari

सेल में iPhone के तीन मॉडल्स होंगे उपलब्ध

 इस बार, प्लेटफॉर्म ने लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज़ पर भी एक रोमांचक ऑफर की घोषणा की है। हालांकि, फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए 22 सितंबर से ही इसकी शुरुआती एक्सेस शुरू हो जाएगी। Flipkart अपना प्री रिजर्व पास iPhone के तीन मॉडल्स के लिए उपलब्ध करवाएगा। इसे आप iPhone 16 Pro (128GB), iPhone 16 Pro (256GB), iPhone 16 Pro Max (256GB) के लिए बुक कर सकते हैं। इस पास के लिए आपको पहले 5000 रुपये देने होंगे। हालांकि ये रकम रिफंड नहीं होगी। जब आप अपना iPhone ऑर्डर करेंगे, तो यह रकम आपके बिल में से घटा दी जाएगी।


पास के पैसे नहीं मिलेगे वापस

Flipkart के मुताबिक़ जो यूजर 5000 रुपये का पास खरीदता है उसे iPhone 16 Pro सस्ता मिलेगा. कंपनी ने दावा किया है कि Big Billion Days सेल के पहले 24 घंटे  24 घंटे में एर्ली ऐक्सेस के तहत उन्हीं यूजर्स को सस्ते iPhone मिलेंगे जो 5000 रुपये का पास खरीदेंगे। सेल के पहले दिन यानी कि 22 दिसंबर को 24 घंटे के लिए यह पास वैलिड रहेगा। इसकी मदद से आप अपने लिए iPhone तय मॉडल को खरीद पाएंगे।  पास का मतलब यह नहीं है कि आपका ऑर्डर बुक हो गया है, इसका मलतब है कि आपके लिए स्टॉक में एक यूनिट रोक कर रखी गई है। 


PunjabKesari 

 फ्लिपकार्ट का लक्ष्य त्योहारी सीज़न को पसंद, मूल्य और चुनिंदा अनुभवों के एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदलना है। यह बिग बिलियन डेज़ फ्लिपकार्ट का अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग इवेंट होगा। डिलीवरी में तेज़ी को प्राथमिकता देते हुए, फ्लिपकार्ट मिनट्स बड़े पैमाने पर टीबीबीडी में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसकी उपस्थिति महानगरों और टियर-2+ शहरों के 3,000 पिनकोड में होगी।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it