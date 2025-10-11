फिश पेंटिंग की ये खास दिशा लाती है घर में खुशहाली और बढ़ाती है गुड लक

नारी डेस्क: वास्तुशास्त्र के अनुसार, मछलियों की पेंटिंग (Fish Painting) को घर में लगाना बेहद शुभ माना गया है। यह न केवल घर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति भी लाती है। मान्यता है कि मछलियों की पेंटिंग घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और आसपास का वातावरण खुशियों से भर देती है। यह घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल को भी मजबूत बनाती है।

गलत दिशा में लगाने से बढ़ सकती है नकारात्मकता

वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि अगर फिश पेंटिंग को गलत दिशा या गलत स्थान पर लगाया जाए, तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है। ऐसे में न केवल घर में तनाव और कलह बढ़ सकता है, बल्कि धन की हानि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी महसूस होने लगता है। इसलिए फिश पेंटिंग लगाते समय दिशा और स्थान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

फिश पेंटिंग लगाने से मिलने वाले फायदे

फिश पेंटिंग को सही दिशा में लगाने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धीरे-धीरे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। यह घर में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखती है। जो लोग नौकरी या व्यापार में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह शुभ मानी जाती है। इसके अलावा, मछलियों की पेंटिंग गुड लक (Good Luck) की शुरुआत करती है और जीवन में तरक्की के अवसर बढ़ाती है।

इस दिशा में लगाएं फिश पेंटिंग

वास्तुशास्त्र के मुताबिक, फिश पेंटिंग को हमेशा घर की उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में लगाना सबसे शुभ माना गया है। अगर यह दिशा उपलब्ध न हो, तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। इन दोनों दिशाओं में मछलियों की पेंटिंग लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।

वास्तु नियम: कहां न लगाएं फिश पेंटिंग

फिश पेंटिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां गंदगी या अव्यवस्था हो। इसे रसोई, बाथरूम या टॉयलेट के पास लगाना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां की ऊर्जा नकारात्मक होती है।

इसके अलावा, ऐसी तस्वीरें जिनमें मछलियां धुंधली, टूटी-फूटी या मृत अवस्था में दिखाई दें, उन्हें भी लगाने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरें घर की उन्नति को रोक सकती हैं।

फिश पेंटिंग के बैकग्राउंड पर ध्यान दें

मछलियों की पेंटिंग लगाते समय उसके बैकग्राउंड (Background) पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर पेंटिंग में तूफान, जल में उथल-पुथल या अंधेरा माहौल दिखाया गया हो, तो वह अशुभ मानी जाती है। इसके बजाय, शांत और नीले पानी में तैरती हुई मछलियों की पेंटिंग घर के लिए ज्यादा शुभ होती है।

घर में ऐसी लगाएं मछलियों की तस्वीर

वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में ऐसी फिश पेंटिंग लगानी चाहिए जिसमें मछलियां चलती हुईं या जीवंत नजर आ रही हों। यह जीवन में प्रगति और निरंतरता का प्रतीक होती है। कोई (Koi Fish) और सुनहरी मछली (Golden Fish) की तस्वीर सबसे शुभ मानी जाती है। इसे आप लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की मुख्य दीवार पर लगा सकते हैं। यह न केवल आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि घर में स्थिरता और प्रेम भी बनाए रखती है।

फिश पेंटिंग को घर में लगाने का निर्णय केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और सौभाग्य के लिए भी होता है। सही दिशा में लगाई गई यह पेंटिंग जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि के नए द्वार खोल सकती है।

