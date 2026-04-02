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ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चे के माता-पिता को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Apr, 2026 02:10 PM
ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चे के माता-पिता को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

 नारी डेस्क: ऑटिज़्म एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो बच्चे के व्यवहार, सीखने, बोलने और सामाजिक जुड़ाव की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर आपका बच्चा ऑटिज़्म से प्रभावित है, तो माता-पिता के लिए सही मार्गदर्शन और समझ अत्यंत जरूरी है। सही देखभाल और ध्यान से बच्चे का विकास बेहतर किया जा सकता है।

 धैर्य और समझ बनाए रखना

ऑटिज़्म वाले बच्चे आमतौर पर दूसरों के साथ बातचीत और भावनाओं को समझने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। ऐसे में माता-पिता को धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्हें जल्दी-जल्दी बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बच्चे की प्रतिक्रिया और व्यवहार के पैटर्न को समझना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना, बच्चे के आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है।

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 नियमित थेरेपी और मेडिकल सपोर्ट

ऑटिज़्म का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे के विकास में मदद कर सकती हैं। माता-पिता को बच्चे की नियमित थेरेपी और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। समय पर एक्सपर्ट से सलाह लेने से बच्चे के सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार आता है।

 बच्चे के विकास पर नजर रखना

बच्चे के सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई विकास पर नियमित रूप से ध्यान दें। छोटे बदलाव या देरी के संकेत तुरंत नोट करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से संपर्क करें। बच्चे की प्रगति को ट्रैक करना माता-पिता को सही निर्णय लेने में मदद करता है।

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सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण बनाना

ऑटिज़्म वाले बच्चों के लिए घर का वातावरण सुरक्षित, सकारात्मक और शांत होना चाहिए। तेज आवाज़, अत्यधिक भीड़ या तनावपूर्ण वातावरण बच्चों को परेशान कर सकते हैं। माता-पिता को घर में संवेदनशील और समझदारी भरा माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बच्चा आराम से सीख सके और आत्मनिर्भर हो सके।

 बच्चों की रूचियों और ताकतों पर ध्यान देना

हर ऑटिज़्म वाला बच्चा अलग होता है। माता-पिता को बच्चे की रुचियों और ताकतों को पहचानना चाहिए और उसी अनुसार एक्टिविटीज़ और सीखने के तरीके अपनाने चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने की क्षमता बेहतर होती है।

 माता-पिता की खुद की मानसिक सेहत

ऑटिज़्म वाले बच्चे की देखभाल करना कभी-कभी तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए माता-पिता को अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार, दोस्तों या सपोर्ट ग्रुप्स की मदद लेना और खुद के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है।

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 सामाजिक संपर्क और जागरूकता

बच्चे को सामाजिक गतिविधियों और एक्सपोजर में शामिल करना मददगार होता है। माता-पिता को अन्य ऑटिज़्म बच्चों के माता-पिता और एक्सपर्ट्स से जुड़कर जानकारी और अनुभव साझा करना चाहिए। इससे बच्चे के विकास और सामाजिक कौशल में सुधार होता है।

ऑटिज़्म से प्रभावित बच्चे के माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, समझ, नियमित थेरेपी और सकारात्मक वातावरण। बच्चे की जरूरतों और ताकतों को समझकर सही मार्गदर्शन देना उनके विकास में बड़ा बदलाव ला सकता है। सही समय पर मदद और सपोर्ट लेने से बच्चा सुरक्षित, खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है।
 

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