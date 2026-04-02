पार्लर से ज्यादा मिलेगा Glow, होममेड फुल बॉडी पैक

नारी डेस्क: अक्सर चेहरे के चक्कर में लड़कियां शरीर के बाकी हिस्सों पर ध्यान देना भूल जाती है। ऐसे में कोहनी, गर्दन व पैरों पर कालापन होने लगता है। मगर, आज हम आपके लिए एक ऐसा फुल बॉडी पैक बताएंगे, जो टैनिंग व कालेपन को दूर करेने के साथ ग्लो भी लाएगा। इससे आपको किसी तरह का कोई साइड-इफैक्ट भी नहीं होगा।

चलिए जानते हैं फुल बॉडी व्हाइटिंग पैक बनाने व इस्तेमाल करने का सही तरीका।

सामग्री

ग्लिसरीन 1 छोटा चम्मच

बादाम तेल - 5-6 बूंदें

नींबू - 5-6 बूदें

बनाने का तरीका

सबसे पहले बाउल में सारी सामग्री मिक्स कर लें। कोकोनट वर्जिन या ऑलिव ऑयल यू करें। अगर आपको ये भी सूट नहीं करते तो आप गाय के देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर नींबू सूट नहीं करता तो आप संतरे का रस ले सकते हैं।

इस्तेमाल करने का तरीका

सबसे पहले आप मेकअप को गुलाबजल से अच्छी तरह साफ कर लें। अगर मेकअप नहीं भी किया हुआ तो भी एक बार फेस क्लीनिंग कर लें। अब इससे हल्के हाथों से 5 मिनट तक पूरे चेहरे पर मसाज करें। सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी से मुंह धो लें। आप इस पैक को सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। वहीं, यह पैक कोहनी, पैर व गर्दन के कालेपन से भी छुटकारा दिलाएगा।

कब करें इस्तेमाल

इस पैक का इस्तेमाल रात के समय करें और ओवरनाइट के छोड़ दें। लगातार 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे नाइट में नहीं कर सकते तो दिन में यह पैक लगाएं। दिन में यूज करते समय आप इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए लगाकर रखें।

क्यों है फायदेमंद?

इस पैक में यूज होने वाले नींबू या संतरे में स्किन टाइटनिंग व ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो रंगत निखारने में मदद करते हैं। वहीं ऑयल से स्किन में नमी बनी रहती है।