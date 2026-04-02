Cyrus S Poonawalla ने 167 करोड़ में खरीदी  'यशोदा और कृष्ण' की 130 साल पुरानी पेंटिंग

नारी डेस्क: भारत के अग्रणी चित्रकार राजा रवि वर्मा की एक ऑयल पेंटिंग बुधवार, 1 अप्रैल को सैफ़्रनआर्ट की स्प्रिंग नीलामी में ₹167.2 करोड़ में बिकी। 'यशोदा और कृष्ण' शीर्षक वाली यह पेंटिंग अब तक नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग है। इस बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड को ₹49.2 करोड़ से पीछे छोड़ दिया, जो 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है। यह पेंटिंग पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर, साइरस एस. पूनावाला ने खरीदी ।



साइरस एस. पूनावाला कौन हैं?

डॉ. साइरस पूनावाला ने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसे दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी बनाया। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार, उन्हें दुनिया के 46वें सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे अमीर हेल्थकेयर अरबपति के रूप में मान्यता मिली। अक्टूबर 2024 में, पूनावाला और उनके परिवार को फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर उद्योगपतियों की सूची में नौवें स्थान पर रखा गया था, जिनकी कुल संपत्ति $22.1 बिलियन थी। वहीं, 2026 में, हुरुन रिच लिस्ट ने उन्हें भारत का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बताया।



पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं पूनावाला

फोर्ब्स के अनुसार, साइरस पूनावाला के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की मानद उपाधि है; यह यूनिवर्सिटी 'साइरस पूनावाला वैक्सीन रिसर्च बिल्डिंग' का निर्माण कर रही है। इसके अलावा, सीरम की 'कोविशील्ड' (Covishield)—जो एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एक वैक्सीन है महामारी के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन थी। 2022 में, पूनावाला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था; इससे पहले, 2005 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 'पद्म श्री' से नवाज़ा गया था। उनके बेटे, अदार पूनावाला, 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' के CEO हैं और करण जौहर की 'धर्मा प्रोडक्शंस' के सह-मालिक भी हैं। उनकी शादी नताशा पूनावाला से हुई है, जो एक जानी-मानी सोशलाइट और फैशन जगत की एक प्रभावशाली हस्ती हैं।



इस पेंटिंग की खासियत

'यशोदा और कृष्ण' 35 x 28.25 इंच की एक ऑयल पेंटिंग है, जिसे एक मशहूर भारतीय कलाकार ने 1890 के दशक में बनाया था और इस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। DAG ( दिल्ली आर्ट गैलरी) के MD और CEO आशीष आनंद ने इस बिक्री को भारतीय कला बाज़ार के लिए एक अहम पल बताया। उन्होंने कहा- "राजा रवि वर्मा की 'यशोदा और कृष्ण' एक ऐसा विषय जो हर जगह पाया जाता है और जो 'मैडोना और क्राइस्ट' या किसी भी मां और बच्चे की याद दिलाता है; और शायद यह भारतीय कला की 'मोना लिसा' की तरह सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली कलाकृति है । इसकी अनुमानित न्यूनतम कीमत ₹80 करोड़ से दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, और यह ₹87.2 करोड़ तक पहुंच गई है — जो 100% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है।" इस बीच, साइरस पूनावाला ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा- “मुझे यह अवसर पाकर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग ‘यशोदा और कृष्ण’ को हासिल कर सका, उसे सुरक्षित रख सका और उसकी देखभाल कर सका। यह राष्ट्रीय धरोहर समय-समय पर आम लोगों के देखने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, और आगे भी इसे उपलब्ध कराने की दिशा में मेरा प्रयास जारी रहेगा।”