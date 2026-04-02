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प्राइवेट पार्ट के कालेपन से ना हो परेशान, ये 5 घरेलू नुस्खे आएंगे बड़े काम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Apr, 2026 04:49 PM
प्राइवेट पार्ट के कालेपन से ना हो परेशान, ये 5 घरेलू नुस्खे आएंगे बड़े काम

नारी डेस्क: चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लड़कियां कई तरीके अजमाती है। मगर बात जब प्राइवेट पार्ट के कालेपन की आती है तो लड़कियां इसके बारे में बात करने से भी शर्माती हैं। चेहरे के साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों की सफाई और ध्यान रखना भी आपका ही फर्ज है क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी सुदंरता बढ़ती है ब्लकि यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। प्राइवेट पार्ट पर पसीना आने, अच्छे से सफाई ना करने और किसी क्रीम या परफ्यूम का इस्तेमाल करने से त्वचा काली हो जाती है। ऐसे में इस कालेपन को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताएंगे, जिससे बिकनी लाइन का कालापन मिनटों में दूर हो जाएगा।

एलोवेरा जेल से मसाज

एलोवेरा जेल से प्राइवेट पार्ट पर मसाज करें और इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके पानी से इसे साफ कर लें। नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ समय में ही बिकनी लाइन का कालापन दूर हो जाएगा।

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शहतूत का तेल

शहतूत के तेल को नारियल तेल में मिक्स करें। इसके बाद नहाने से 20 मिनट पहले इस मिक्चर से प्राइवेट पार्ट की मसाज करें और फिर शॉवर लें। इस पक्के नुस्खे से बिकनी लाइन का कालापन कुछ समय में ही दूर हो जाएगा।

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सोया मिल्क और बेकिंग सोडा

बिकनी लाइन का कालापन दूर करने के लिए आप इस नैचुरल स्क्रब का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके लिए सोया मिल्क और बेकिंग सोडा को अच्छी तरह मिक्स करके प्राइवेट पार्ट पर स्क्रब करें। इसके बाद पानी से इसे साफ कर लें।

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पपीता का पैक

पपीते में नींबू का रस मिक्स करके इसे प्राइवेट पर 15 मिनट तक अप्लाई करें। इसके बाद पानी से इसे साफ कर लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल भी बिकनी लाइन के कालेपन को गायब कर देगा।

 मुलेठी पाउडर

मुलेठी पाउडर में हल्का-सा रोज वॉटर मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसके बाद 15 मिनट के लिए इसे प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई करें और फिर पानी से धो लें। इसके इस्तेमाल से आपके प्राइवेट पार्ट का कालापन दूर हो जाएगा।

  

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