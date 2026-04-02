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57 के हुए अजय देवगन, काजोल ने उड़ाया अपने पति की उम्र का मजाक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Apr, 2026 08:04 PM
57 के हुए अजय देवगन, काजोल ने उड़ाया अपने पति की उम्र का मजाक

नारी डेस्क:  बॉलीवुड स्टार अजय देवगन गुरुवार को 57 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर, उनके परिवार के सदस्यों और इंडस्ट्री के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर खास शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी। अपने चुलबुले अंदाज में काजोल की अजय के लिए जन्मदिन की शुभकामना काफी मज़ेदार थी। अपने नोट में, उन्होंने अपने खास अंदाज़ में मज़ाकिया तौर पर उनकी उम्र का मज़ाक उड़ाया।

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काजल ने मज़ाक में कहा कि उनके केक पर लगी मोमबत्तियां अब "आग लगने के खतरे" जैसी ज़्यादा लग रही हैं।  उन्होंने लिखा- "एक समय ऐसा आता है जब केक पर लगी मोमबत्तियां किसी जश्न से ज़्यादा आग लगने के खतरे जैसी लगती हैं... मुझे लगता है कि तुम उस पड़ाव पर पहुंच गए हो... फिर भी जन्मदिन मुबारक हो... तुम्हें हमेशा केक मिलता रहे।" जय ने काजोल के मैसेज का एक प्यारे से जवाब के साथ जवाब दिया।


एकटर ने पोस्ट किया, "हर 'आग लगने के खतरे' वाले पड़ाव पर तुम्हें अपने साथ पाकर खुशी हुई।" अजय को सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार से भी जन्मदिन की शुभकामना मिली। अक्षय ने 'गोलमाल 5' के सेट से एक BTS (बिहाइंड-द-सीन) तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में, उन्हें ज़बरदस्ती अजय के गाल पर किस करते हुए देखा जा सकता है। अक्षय ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "दोस्ती इतनी पुरानी... प्यार तो होगा ही। जन्मदिन मुबारक हो प्यारे अजय देवगन।"


तीन दशकों से ज़्यादा लंबे करियर के साथ, अजय देवगन ने गंभीर भूमिकाओं और कमर्शियल हिट फिल्मों के मेल से हिंदी सिनेमा में अपनी एक मज़बूत जगह बनाई है। चाहे वह 'ज़ख़्म' हो, 'कंपनी' हो, या 'ओमकारा' हो, इस अभिनेता ने लगातार अपनी प्रतिभा की विविधता को दिखाया है। आगे की बात करें तो, अजय देवगन अगली बार इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'धमाल 4' में नज़र आएंगे। इस फ़िल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफ़री, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन जैसे कई कलाकार शामिल हैं। इस फ़िल्म को अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है।
 

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