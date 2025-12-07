08 DECMONDAY2025 10:39:58 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Dec, 2025 04:58 PM
चल रहा था डांस...झूम रहे थे लोग,अचानक लगी आग: 25 लोगों की मौत, वायरल वीडियो पर उठे सवाल

 नारी डेस्क: गोवा के अर्पोरा इलाके में स्थित Birch by Romeo Lane नाम के क्लब में शनिवार देर रात आग लगने से भारी हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनभर लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मरने वालों में 4 पर्यटक और 14 स्टाफ मेंबर्स होने की पुष्टि की है।

वायरल वीडियो आया सामने

हादसे के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लोर पर एक युवती डांस कर रही है और अचानक छत में आग लगती है। शुरुआत में आग हल्की दिखती है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में यह पूरी छत में फैल जाती है और पूरे कमरे को धुआं घेर लेता है। वीडियो में यह भी दिखता है कि म्यूजिशियन उसी जगह पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, जबकि डांस कर रही युवती को आग का पता नहीं चलता। कुछ लोग आग को देखकर स्टाफ को इशारा करते हैं और तुरंत म्यूजिक और डांस रोक दिया जाता है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वायरल वीडियो इसी रात हुए हादसे का है या यह पुराना वीडियो हो सकता है।

आग कैसे लगी?

पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। शुरुआती अनुमान गैस सिलिंडर ब्लास्ट का था, लेकिन आसपास के लोगों ने कोई धमाका सुनने की बात नहीं कही। इसके अलावा जांच में यह संभावना भी देखी जा रही है कि आग सेलिब्रेशन के लिए रखे गए पटाखों या अन्य सामग्री के कारण तो नहीं लगी। इस एंगल से भी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट जांच कर रहे हैं।

मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार

गोवा सरकार ने घटना की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। पुलिस ने क्लब के मालिक और दो मैनेजरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से एक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें घटना स्थल पर लगातार जांच कर रही हैं ताकि हादसे की पूरी वजह और जिम्मेदारों का पता लगाया जा सके।  

