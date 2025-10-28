पिता ने 14 साल की बेटी से दो महीने किया ऐसा घिनौना काम कि सुनकर कांप उठेगी रूह

नारी डेस्क : फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक पिता पर अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दो महीने तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद यह मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे खुला मामला

पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की पेट दर्द और बुखार से परेशान थी। इलाज के लिए वह पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला के पास गई। बातचीत के दौरान बच्ची ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया। महिला ने तुरंत PCR को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।

दो महीने से झेल रही थी अत्याचार

काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका पिता, जो अक्सर नशे में घर लौटता था, पिछले दो महीनों से उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी अपनी पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से नाराज़ था और उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को ही निशाना बनाया। बच्ची डर और शर्म के कारण किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, जब तक कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गई।

आरोपी गिरफ्तार, अन्य बेटियों की भी काउंसलिंग

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता (PRO) ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तीन अन्य नाबालिग बेटियों की भी काउंसलिंग करवाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उनके साथ भी किसी तरह का उत्पीड़न तो नहीं हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। पीड़िता को चिकित्सीय देखभाल और मानसिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्ची की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी (IPC) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। न्यायालय से अनुमति लेकर आगे की पूछताछ जारी है।

अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता की काउंसलिंग के बाद अदालत में उसका बयान दर्ज कराया जाएगा और अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।