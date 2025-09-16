16 SEPTUESDAY2025 7:50:51 PM
फराह खान ने बाबा रामदेव को बताया सलमान खान जैसा और कहीं ये बड़ी बात...

फराह खान ने बाबा रामदेव को बताया सलमान खान जैसा और कहीं ये बड़ी बात...

नारी डेस्क : फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में अपने कुकिंग व्लॉग के लिए हरिद्वार स्थित योग गुरु बाबा रामदेव से मिलीं। इस मुलाकात में न केवल हंसी-मजाक और बॉलीवुड की बातें हुईं, बल्कि बाबा रामदेव का एक हल्का-फुल्का साइड भी देखने को मिला जो कैमरे पर कम ही देखने को मिलता है। इस दौरान फराह खान ने बाबा रामदेव की तुलना बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से कर दी।

फराह खान ने बाबा रामदेव और सलमान खान की तुलना क्यों की?

व्लॉग के दौरान बाबा रामदेव ने फराह को अपने आश्रम का दौरा कराया। उन्होंने विशाल मैदानों, मेडिटेशन सेंटर, सुंदर कॉटेज और आराम व आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए शांत स्थान दिखाए। बाबा रामदेव ने फराह को बताया, हमने लोगों के रहने के लिए महल बनाए हैं और अपने लिए झोपड़ी रखी है। इस पर फराह ने मजाक में कहा, "तो आप और सलमान खान एक जैसे हैं। वो भी 1 बीएचके (BHK) में रहते हैं और सबके लिए महल बनाते हैं।" बता दें की यह सुनकर बाबा रामदेव खुद हंस पड़े और सहमति में बोले, "हां, ये बात तो सही है।"

फराह ने बाबा की युवाओं जैसी ऊर्जा और आकर्षक व्यक्तित्व की भी तारीफ की और हल्के मजाक में उन्हें बॉलीवुड जॉइन करने का सुझाव दिया। बाबा रामदेव ने भी हंसी में जवाब दिया और बातचीत बहुत ही हल्की-फुल्की और मजेदार बनी। इस बातचीत से फैंस को बाबा रामदेव का मिलनसार और चंचल स्वभाव देखने को मिला।

फराह खान का कुकिंग व्लॉग

फराह खान ने 2024 में अपनी कुकिंग व्लॉग सीरीज शुरू की। इस व्लॉग में वह अपने भरोसेमंद रसोइए दिलीप के साथ मशहूर हस्तियों के घरों में जाती हैं और उनके साथ रेसिपी बनाती हैं। व्लॉग में रेसिपी, हंसी-मज़ाक और हल्की बातचीत का अच्छा मिश्रण होता है। इन व्लॉग्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि फराह को 11 सितंबर 2025 को मुंबई में यूट्यूब फैनफेस्ट में एक फीचर सेगमेंट भी मिला। इसके बाद यह व्लॉग खाना बनाने और एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले फैंस के बीच और भी पसंदीदा बन गया।

