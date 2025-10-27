27 OCTMONDAY2025 2:28:13 PM
नकली ORS की पहचान ऐसे करें: डॉक्टर ने बताया सही तरीका, घर पर असली ORS सिर्फ 5 मिनट में बनाएं

नारी डेस्क : भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण है। ऐसे में सही ORS देना बेहद जरूरी होता है, लेकिन बाजार में नकली या गलत लेबल वाले ORS जैसे ड्रिंक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये दिखने में भले असली लगें, लेकिन इनमें नमक और ग्लूकोज का संतुलन गलत होता है, जिससे डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता है।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने Johnson & Johnson की कंपनी JNTL कंज्यूमर हेल्थ को उनके ORSL ड्रिंक का पुराना स्टॉक बेचने की अनुमति दी है। यह FSSAI के उस आदेश पर अस्थायी रोक है, जिसमें कहा गया था कि जो उत्पाद WHO के असली ORS मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें “ORS” शब्द से बेचना गलत है।

असली ORS क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार असली ORS (Oral Rehydration Solution) एक सटीक मात्रा में तैयार किया गया घोल होता है, जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें हर एक लीटर पानी में 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम पोटैशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम ट्राइसोडियम साइट्रेट और 13.5 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है। यह मिश्रण शरीर में खोए हुए नमक और शुगर का सही संतुलन बनाकर डिहाइड्रेशन को तुरंत दूर करता है और शरीर को ऊर्जा व तरलता प्रदान करता है।

नकली ORS से सावधान

आजकल कई कंपनियां साधारण मीठे ड्रिंक को ORS जैसा बताकर बाजार में बेच रही हैं, जबकि इनमें चीनी की मात्रा अधिक और नमक तथा पोटैशियम बहुत कम होता है। ऐसे नकली ORS शरीर में पानी की कमी को दूर करने की बजाय स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों में जहां डिहाइड्रेशन तेजी से जानलेवा रूप ले सकता है। भारत में दस्त पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हर साल हजारों बच्चे केवल इसलिए जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें सही ORS समय पर नहीं मिल पाता। NFHS-5 रिपोर्ट के अनुसार, देश में केवल 60% बच्चों को ही असली और प्रभावी ORS उपलब्ध हो पाता है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है।

ORS की जरूरत कब होती है?

AIIMS ट्रेंड डॉक्टर के अनुसार, जब शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगे तो तुरंत ORS देना बेहद जरूरी होता है। दस्त, उल्टी या लगातार लूज मोशन के दौरान शरीर से तरल और लवण तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और प्यास बढ़ने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुज़ुर्गों को तुरंत ORS देना चाहिए। यह शरीर में खोए हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को जल्दी से पूरा करता है और गंभीर स्थिति से बचाता है।

घर पर 5 मिनट में असली ORS बनाएं

इंडियन अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, आप घर पर ही सिर्फ 5 मिनट में असली ORS तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक लीटर पानी को उबालकर ठंडा कर लें। जब पानी सामान्य तापमान पर आ जाए, तो उसमें 6 चम्मच चीनी और आधा (½) चम्मच नमक डालें। मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं ताकि नमक और चीनी पूरी तरह घुल जाएं। यह घरेलू ORS शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है और दस्त या उल्टी के दौरान खोए हुए तरल की भरपाई करने में मदद करता है। ध्यान रहे न चीनी ज्यादा हो और न नमक कम या अधिक, तभी यह मिश्रण सबसे प्रभावी साबित होता है।
 

