01 NOVSATURDAY2025 5:36:12 PM
Nari

सर्दियों में ड्राई स्किन? अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, पाएं हेल्दी और मॉइश्चराइज्ड त्वचा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Nov, 2025 11:45 AM
सर्दियों में ड्राई स्किन? अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, पाएं हेल्दी और मॉइश्चराइज्ड त्वचा

नारी डेस्क: सर्दी के मौसम में ठंडी हवा के कारण अक्सर हमारी त्वचा सूखी और रूखी हो जाती है। इस समय स्किन को सही देखभाल की जरूरत होती है, और अगर आप अपने चेहरे की नमी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो घरेलू नुस्खे बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। बाजार में मिलने वाले लोशन और क्रीम कुछ समय के लिए मदद करते हैं, लेकिन उनकी नमी जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से हाइड्रेट रखें।

केला और वैसलीन का उपयोग

सर्दी के मौसम में ड्राई स्किन की समस्या आम है, लेकिन इसे हल करने के लिए केला और वैसलीन का उपयोग एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। केला पोषक तत्वों से भरपूर होता है और त्वचा को गहराई तक मॉइश्चराइज करने में मदद करता है, जबकि वैसलीन त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर नमी को लॉक करता है। इस उपाय को अपनाने के लिए आधे पके केले को छीलकर एक कटोरी में मैश करें। इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करें और चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। यह नुस्खा त्वचा को गहरी नमी देता है, जिससे त्वचा न केवल हेल्दी रहती है, बल्कि अधिक मुलायम और चमकदार भी बनती है। इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें, ताकि ड्राई स्किन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके।

PunjabKesari

ग्लिसरीन और गुलाब जल का इस्तेमाल

ड्राई स्किन की समस्या को दूर करने के लिए ग्लिसरीन और गुलाब जल का संयोजन बेहद असरदार साबित होता है। गुलाब जल त्वचा को ताजगी प्रदान करता है, जबकि ग्लिसरीन त्वचा में नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक स्प्रे बोतल लें और उसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच गुलाब जल डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि यह एक टोनर की तरह काम करे। इस टोनर को दिन में 2 बार अपने चेहरे पर स्प्रे करें। यह न केवल त्वचा को हाइड्रेट रखेगा, बल्कि त्वचा के पोर्स को भी लॉक करेगा, जिससे ठंडी हवा का असर आपकी त्वचा पर नहीं पड़ेगा। नियमित उपयोग से आपकी स्किन नर्म, मुलायम और शाइनी बनी रहेगी। इसे खासतौर पर सोने से पहले इस्तेमाल करना अधिक लाभकारी होता है।

 मुल्तानी मिट्टी और घरेलू मिश्रण

मुल्तानी मिट्टी का नाम सुनते ही अक्सर ऑयली स्किन की देखभाल का ख्याल आता है, लेकिन यह ड्राई स्किन के लिए भी एक शानदार उपाय है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अशुद्धियों को साफ करने के साथ-साथ उसे फ्रेश और नरम बनाती है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप इसमें नींबू, शहद या दही जैसी प्राकृतिक चीजें मिला सकते हैं। इस पैक को तैयार करने के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच दही मिलाएं। इसे एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को साफ करें। यह मिश्रण त्वचा को गहराई तक मॉइश्चराइज करता है और ड्राईनेस को दूर करता है। हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को सर्दियों में हेल्दी बनाए रखेगा।

PunjabKesari

कुछ जरूरी बातें

एक्सपर्ट से सलाह लें 

घरेलू नुस्खे जितने प्रभावी होते हैं, उतना ही जरूरी है कि इन्हें अपने स्किन टाइप के अनुसार इस्तेमाल करें। सेंसिटिव स्किन वाले लोग किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। सही सलाह से आप बेहतर नतीजे पा सकते हैं और त्वचा को होने वाले नुकसान से बच सकते हैं।

ग्लिसरीन का सावधानी से इस्तेमाल करें

ग्लिसरीन स्किन को गहराई तक नमी देने में मदद करता है, लेकिन इसे डायरेक्ट त्वचा पर लगाने से जलन या चिपचिपापन हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा गुलाब जल या अन्य सामग्रियों के साथ मिक्स करके ही इस्तेमाल करें। यह नुस्खा अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनता है।

PunjabKesari

 सर्दी में पैच टेस्ट जरूरी है

सर्दियों में त्वचा संवेदनशील हो जाती है, जिससे किसी भी नई सामग्री का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। पैच टेस्ट से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी त्वचा उस सामग्री को सहन कर पाएगी या नहीं। यह त्वचा पर रैशेज या जलन जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। सर्दी में स्किन की देखभाल करना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी और घरेलू नुस्खों का सही इस्तेमाल आपकी त्वचा को खूबसूरत और मुलायम बनाए रखेगा।

नोट: चेहरे पर कोई भी चीज लगाने से पहले पैच टेस्ट करें और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इस तरह आप अपनी त्वचा को सर्दी के मौसम में सुरक्षित और हेल्दी रख सकते हैं।

इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही, अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर जरूर करें।


 

 

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it