दिवाली पर जन्मे बच्चों के रखें ये खास नाम: लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए परफेक्ट!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 19 Oct, 2025 05:52 PM
दिवाली पर जन्मे बच्चों के रखें ये खास नाम: लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए परफेक्ट!

नारी डेस्क : दिवाली का त्योहार हर साल खुशियों, रौशनी और समृद्धि लेकर आता है। अगर इस शुभ दिन आपके घर नन्हा मेहमान आया है, तो ये सौभाग्य की बात मानी जाती है। दिवाली का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, जो सुख, वैभव और धन की देवी हैं। ऐसे में इस दिन जन्मे बच्चों के नाम भी खास और शुभ अर्थों वाले होने चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली के दिन जन्मे लड़के और लड़कियों के कुछ खूबसूरत नाम और उनके अर्थ।

प्रकाश से प्रेरित बेबी गर्ल Baby Girl) नाम

दिया (Diya) – दीपक या रोशनी

ज्योति (Jyoti) – प्रकाश या चमक

दीपशिखा (Deepshikha) – ज्वाला या तेजस्विता

दिव्या (Divya) – दिव्य और पवित्र

दीपिका (Deepika) – प्रकाश देने वाली

दीपाली (Deepali) – दीपों का समूह

प्रकाश से प्रेरित बेबी बॉय (Baby boy) नाम

प्रद्योत (Pradyot) – तेजस्वी ज्वाला

आलोक (Aalok) – प्रकाश की किरण

चिराग (Chirag) – दीपक या मार्गदर्शक

दिव्य (Divya) – दिव्य या विशिष्ट

अग्निव (Agniv) – अग्नि के समान उज्ज्वल

आर्य (Arya) – महान और श्रेष्ठ

माता लक्ष्मी से जुड़े सुंदर नाम (लड़कियों के लिए नाम)

सान्वी (Saanvi) – देवी लक्ष्मी का एक रूप

रिद्धि (Riddhi) – समृद्धि या संपन्नता

कमला (Kamla) – कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी

निधि (Nidhi) – खजाना, धन

श्री (Shree) – लक्ष्मी का प्रतीक

श्रीदेवी (Sridevi) – देवी लक्ष्मी का नाम

इंदिरा (Indira) – सौंदर्य और सौभाग्य की देवी

हरिप्रिया (Haripriya) – भगवान विष्णु की प्रिय

लक्ष्मी नारायणी (Lakshmi Narayani) – भगवान विष्णु की पत्नी

कल्याणी (Kalyani) – कल्याण देने वाली

वैभव और समृद्धि से जुड़े नाम (लड़कों के लिए नाम)

वैभव (Vaibhav) – ऐश्वर्य और धन का प्रतीक

राजेश (Rajesh) – राजाओं का राजा

हिरण्मय (Hiranmay) – स्वर्णिम या सुनहरा

आरव (Aarav) – शांत और सुखद

आरुष (Aarush) – सूरज की पहली किरण

दिवाली के दिन जन्मे बच्चे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माने जाते हैं। इसलिए उनके नाम ऐसे होने चाहिए जो रोशनी, सौंदर्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक हों। चाहे लड़का हो या लड़की, ये नाम न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि इनका अर्थ भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा है।
 

