देहरादून में भारी बारिश से तबाही, टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न

  • Updated: 16 Sep, 2025 11:37 AM
देहरादून में भारी बारिश से तबाही, टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न

नारी डेस्क : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है और इसका असर शहर के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर पर भी पड़ा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि मंदिर का पूरा परिसर पानी में डूब गया।

 

मंदिर में पानी घुसा

मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे से ही नदी का पानी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। कुछ ही घंटों में पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। उन्होंने कहा कि कई सालों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हालांकि, मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है और किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

मुख्यमंत्री धामी ने जताई चिंता

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आश्वस्त किया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बारिश से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ (SDRF) और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगातार स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हैं और खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं।

स्कूलों में छुट्टी घोषित

देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। बाढ़ और भूस्खलन का डर देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और बहाव वाले इलाकों से बिल्कुल दूर रहें, घर में सुरक्षित रहें और जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। यह समय सतर्क रहने और परिवार को सुरक्षित रखने का है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। देहरादून में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

लोगों से प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल नदियों, तालाबों और तेज बहाव वाले इलाकों के पास बिल्कुल न जाएं। मौसम विभाग के सभी निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। सुरक्षित रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

