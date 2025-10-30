30 OCTTHURSDAY2025 7:08:29 PM
"हर रोज सुधार हो रहा है..." चोट लगने के बाद क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने पहली बार दिया अपना हेल्थ अपडेट

नारी डेस्क:  भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने वीरवार को कहा कि वह प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं और चोट से उबरने की राह पर हैं । श्रेयस को आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का कैच लपकते समय तिल्ली की चोट (स्प्लीनिक रप्चर) के साथ पसली में चोट लगी थी । उन्होंने चोट लगने के बाद पहली बार एक्स और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट में लिखा-‘‘ मैं रिकवरी की राह पर हूं अैर प्रतिदिन स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है ।'' 

श्रेयस ने लिखा -‘‘ इतनी शुभकामनाओं और समर्थन से मैं अभिभूत हूं । मुझे याद रखने के लिये धन्यवाद ।'' श्रेयस मैच के दौरान फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि तिल्ली में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया।


 भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में कहा-  ‘‘चोट का तुरंत पता चल गया और खून बहने को तुरंत रोका गया। उसकी हालत अब स्थिर है और वह अब भी निगरानी में है। मंगलवार 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा और श्रेयस ठीक हो रहा है।'' बीसीसीआई ने कहा- ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों से सलाह करके उसकी प्रगति पर नजर रखेगी।'' 

