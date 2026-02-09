19 FEBTHURSDAY2026 1:19:00 AM
फूड पॉइजनिंग से 92 बच्चों की बिगड़ी हालत, खाना खाते ही होने लगी उल्टी,  सभी अस्पताल में भर्ती

  Edited By vasudha,
  Updated: 09 Feb, 2026 10:30 AM
फूड पॉइजनिंग से 92 बच्चों की बिगड़ी हालत, खाना खाते ही होने लगी उल्टी,  सभी अस्पताल में भर्ती

नारी डेस्क: आंध्र प्रदेश में 92 बच्चों के लिए नाश्ता जी का जंजाल बन गया, इसे खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जान पड़ा।  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को फूड पॉइजनिंग  की घटना की जांच के आदेश दिए, जिसमें सरकारी आश्रम लड़कों के छात्रावास के 92 आदिवासी छात्र बीमार पड़ गए।
 

 
 

यह घटना शनिवार को पोलावरम जिले के रामपचोड़ावरम मंडल के देवारापल्ली गांव में आश्रम छात्रावास में हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि रामपछोड़ावरम में देवरापल्ली आश्रम बॉयज़ हॉस्टल के 92 छात्रों ने उल्टी, पेट दर्द, बुखार और दस्त जैसे लक्षणों का अनुभव किया, और उन्हें अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया।


 

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह नाश्ता करने के बाद छात्रों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्थिर है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस घटना के बाद एक विशेष चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया था और परीक्षण के लिए भोजन और पानी के नमूने एकत्र किए गए थे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि घटना की जांच के लिए एक संयुक्त निरीक्षण समिति का भी गठन किया गया है.
 

