सिर्फ 48 घंटे में 90% कोलन कैंसर सेल्स को खत्म करती है इस पौधे की जड़, नई Research में बड़ा खुलासा

नारी डेस्क: हाल ही में हुई एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि डैंडिलियन रूट एक्सट्रैक्ट (Dandelion Root Extract - DRE) यानी सिंहपर्णी की जड़ का अर्क कैंसर के इलाज में बड़ी उम्मीद जगा रहा है। शोध में पता चला कि इस अर्क ने कोलन कैंसर (आंत का कैंसर) की 90% से ज्यादा कोशिकाओं को सिर्फ 48 घंटे में खत्म कर दिया, वो भी बिना स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए।

कैसे करता है काम?

डैंडिलियन रूट एक्सट्रैक्ट कैंसर कोशिकाओं पर कई दिशाओं से एक साथ हमला करता है। यह “प्रोग्राम्ड सेल डेथ” (Apoptosis) की प्रक्रिया को शुरू करता है, यानी कैंसर कोशिकाएं खुद-ब-खुद नष्ट हो जाती हैं। यह एक्सट्रैक्ट दो तरह की प्रक्रियाओं से काम करता है Caspase-dependent, Caspase-independent यानी यह केवल एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई तरह से कैंसर को कमजोर करता है। खास बात यह है कि यह p53 जीन के बिना भी असरदार है, जो कि एक ट्यूमर-सप्रेसर जीन होता है और अक्सर कैंसर के सबसे खतरनाक और ट्रीटमेंट-रेज़िस्टेंट मामलों में खराब हो जाता है।

जानवरों पर किए गए प्रयोगों में भी मिले सकारात्मक नतीजे

शोधकर्ताओं ने इस एक्सट्रैक्ट को चूहों (mice) पर भी टेस्ट किया, जिनमें इंसानों के कोलन कैंसर सेल्स लगाए गए थे। नतीजा यह रहा कि DRE ने ट्यूमर के बढ़ने की गति को काफी हद तक कम कर दिया, और सबसे बड़ी बात किसी तरह की जहरीली प्रतिक्रिया (toxicity) नहीं देखी गई। यानि यह एक्सट्रैक्ट सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को मारता है, लेकिन स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है।

पौधे से बनी दवा में बड़ी संभावनाएं

आज कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दवाएं कैंसर के साथ-साथ शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन डैंडिलियन रूट एक्सट्रैक्ट की यह विशेषता “सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को खत्म करना और स्वस्थ कोशिकाओं को न छूना” इसे भविष्य के लिए एक बहुत ही संभावनाशील प्राकृतिक विकल्प बनाती है।

अभी इंसानों पर परीक्षण बाकी

हालांकि ये नतीजे अभी केवल प्रयोगशाला (Lab) और पशु मॉडलों (Animal Studies) में मिले हैं। इसे इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल में जांचा जाना बाकी है। अगर भविष्य में यह सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ, तो डैंडिलियन रूट एक्सट्रैक्ट कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हर्बल दवा बन सकता है।

