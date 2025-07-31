10 AUGSUNDAY2025 2:20:10 PM
चीन बेच रहा है भगवान जगन्नाथ की फोटो वाला Doormat, भारत में गुस्से का माहौल

  Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Jul, 2025 04:00 PM
चीन बेच रहा है भगवान जगन्नाथ की फोटो वाला Doormat, भारत में गुस्से का माहौल

नारी डेस्क:  बीजू जनता दल (बीजद) नेता और पूर्व सांसद अमर पटनायक ने लोकप्रिय चीनी स्वामित्व वाली वैश्विक ई-कॉमर्स साइट अलीएक्सप्रेस द्वारा भगवान जगन्नाथ की पवित्र छवि वाले डोरमैट बेचने के "शर्मनाक" कृत्य की निंदा की है। इस ऑनलाइन स्टोर को सोशल मीडिया पर भारतीय उपयोगकर्ताओं की ओर से भी भारी प्रतिक्रिया मिली है। हज़ारों उपयोगकर्ताओं ने माफ़ी की मांग का समर्थन किया है और ऑनलाइन रिटेलर से इस लिस्टिंग को तुरंत हटाने का आग्रह किया है।

बीजद नेता ने इस कृत्य को "बेशर्मी" करार देते हुए लिखा-  "मैं अलीएक्सप्रेस पर भगवान जगन्नाथ की पवित्र छवि वाले पायदान बेचने के घृणित कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। यह बेशर्मी लाखों भक्तों की गहरी भावनाओं का अपमान है, जो पूज्य मूर्ति का पूरी तरह से अपमान करता है। यह सर्वोच्च अपमान है, और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" भगवान जगन्नाथ की छवि का एक मात्र वस्तु के रूप में उपयोग हिंदू धर्म के प्रति घोर अनादर की एक स्पष्ट याद दिलाता है। इस घोर अन्याय को दूर करने और पूज्य देवता की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

यह धार्मिक विवाद सोशल मीडिया पर एक कथित तस्वीर के प्रसारित होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें भगवान जगन्नाथ की एक पवित्र छवि दिखाई गई थी, जो मुख्य रूप से ओडिशा और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पूजे जाने वाले एक पूजनीय हिंदू देवता हैं। उत्पाद विवरण में लिखा है- "भगवान जगन्नाथ मंडला आर्ट मैट, द्वार पर फिसलन रहित, शीतल जल अवशोषण कालीन, कृष्ण जगन्नाथ हिंदू..." और इस डोरमैट की कीमत ₹ 787.65 है। इसमें दो तस्वीरें हैं:,बाईं ओर भगवान जगन्नाथ के चेहरे वाली मैट का क्लोज़-अप दिखाया गया है, जबकि दाईं ओर एक व्यक्ति मैट पर नंगे पैर खड़ा है, सीधे भगवान के चेहरे पर।

उत्पाद विवरण में इसे "नमी अवशोषक" और "फिसलनरोधी" बताया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है और भक्तों ने इसे धार्मिक असंवेदनशीलता का स्पष्ट प्रदर्शन बताते हुए इसकी निंदा की है। जब से इस लिस्टिंग ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, सोशल मीडिया पर भक्तों ने इस उत्पाद की कड़ी निंदा की है और विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म दोनों से माफ़ी मांगने और इसे तुरंत हटाने की मांग की है। RespectJagannath और #BoycottAliExpress जैसे हैशटैग पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे जवाबदेही की मांग तेज़ हो गई है।
 

 

