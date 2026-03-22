23 MARMONDAY2026 4:06:20 AM
Nari

सोते समय सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज, डॉक्टर से जानें ऐसा होने पर क्या करें?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Mar, 2026 04:20 PM
सोते समय सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज, डॉक्टर से जानें ऐसा होने पर क्या करें?

नारी डेस्क:  अगर आपको रात में सोते समय या अचानक नींद से उठकर सीने में तेज दर्द महसूस होता है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। कई लोग इसे गैस, एसिडिटी या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।

 क्यों होता है रात में सीने में दर्द?

डॉक्टरों के अनुसार, रात में सीने में दर्द कई कारणों से हो सकता है। कुछ कारण सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह दिल या फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

80% नहीं रहेगा Heart Attack का रिस्क, ये 5 आदतें बहुत जरूरी

 एंजाइना (दिल से जुड़ी समस्या)

एंजाइना तब होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसें संकरी हो जाती हैं। इससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और सीने में दबाव या दर्द महसूस होता है। यह दर्द आराम करते समय या नींद में भी हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है।

एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स

कई बार लेटने पर पेट का एसिड ऊपर आ जाता है, जिससे सीने में जलन या दर्द महसूस होता है। इसे लोग अक्सर गैस समझ लेते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

ब्लड प्रेशर और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं

अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए, तो सीने में दर्द हो सकता है। वहीं, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं जैसे प्ल्यूरिसी में सांस लेते समय सीने में चुभन महसूस होती है।

ये भी पढ़ें:  FDA अलर्ट: Amazon पर बिक रहे 29 सप्लीमेंट्स में मिला जहर, तुरंत इस्तेमाल करना बंद करें

 कब हो सकता है हार्ट अटैक का संकेत?

अगर सीने के दर्द के साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

PunjabKesari, Heart Attack

बहुत तेज या दबाव वाला सीने का दर्द

ठंडा पसीना आना

मतली या उल्टी जैसा महसूस होना

सांस लेने में दिक्कत

चक्कर आना या बेहोशी

दिल की धड़कन का असामान्य होना

ये सभी हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं।

क्या करें ऐसी स्थिति में?

अगर आपको रात में बार-बार सीने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। दर्द को नजरअंदाज करने की बजाय सही समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है। अगर दर्द बहुत तेज हो या ऊपर बताए गए लक्षण दिखें, तो बिना देर किए इमरजेंसी मेडिकल मदद लें।

40 से पहले क्यों बढ़ रहे Heart Attack के मामले? डॉक्टर ने बताए 5 बड़े कारण

रात में सीने में दर्द कभी-कभी सामान्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इसे बार-बार नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it