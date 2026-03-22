सोते समय सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज, डॉक्टर से जानें ऐसा होने पर क्या करें?

नारी डेस्क: अगर आपको रात में सोते समय या अचानक नींद से उठकर सीने में तेज दर्द महसूस होता है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। कई लोग इसे गैस, एसिडिटी या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।

क्यों होता है रात में सीने में दर्द?

डॉक्टरों के अनुसार, रात में सीने में दर्द कई कारणों से हो सकता है। कुछ कारण सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह दिल या फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

एंजाइना (दिल से जुड़ी समस्या)

एंजाइना तब होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसें संकरी हो जाती हैं। इससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और सीने में दबाव या दर्द महसूस होता है। यह दर्द आराम करते समय या नींद में भी हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है।

एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स

कई बार लेटने पर पेट का एसिड ऊपर आ जाता है, जिससे सीने में जलन या दर्द महसूस होता है। इसे लोग अक्सर गैस समझ लेते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

ब्लड प्रेशर और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं

अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए, तो सीने में दर्द हो सकता है। वहीं, फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं जैसे प्ल्यूरिसी में सांस लेते समय सीने में चुभन महसूस होती है।

कब हो सकता है हार्ट अटैक का संकेत?

अगर सीने के दर्द के साथ नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

बहुत तेज या दबाव वाला सीने का दर्द

ठंडा पसीना आना

मतली या उल्टी जैसा महसूस होना

सांस लेने में दिक्कत

चक्कर आना या बेहोशी

दिल की धड़कन का असामान्य होना

ये सभी हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकते हैं।

क्या करें ऐसी स्थिति में?

अगर आपको रात में बार-बार सीने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। दर्द को नजरअंदाज करने की बजाय सही समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है। अगर दर्द बहुत तेज हो या ऊपर बताए गए लक्षण दिखें, तो बिना देर किए इमरजेंसी मेडिकल मदद लें।

रात में सीने में दर्द कभी-कभी सामान्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इसे बार-बार नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।

