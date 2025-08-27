एक्ट्रेस ने एक्स-हसबैंड के साथ गणपति बप्पा का किया स्वागत, फैंस बोले- आप लोग फिर से शादी कर लो

नारी डेस्क : टीवी की मशहूर एक्ट्रेस चारु असोपा और उनके एक्स-हसबैंड राजीव सेन का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन अपनी बेटी जियाना के लिए वे अब भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, राजीव और उनकी मां ने गणेश उत्सव की खुशी में चारु के घर आकर गणपति बप्पा की पूजा की और पूरा परिवार मिलकर इस त्योहार का आनंद लिया।

गणपति बप्पा का स्वागत

चारु अब बीकानेर में अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हैं, और पहली बार राजीव अपनी मां के साथ चारु के घर गणपति बप्पा को लाने पहुंचे। चारु ने दिल से उनका स्वागत किया और आरती और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे परिवार ने मिलकर खूब मस्ती की और गणपति की पूजा भी की।

पूजा के बाद खुशियों का माहौल

गणपति की स्थापना के बाद, पूरा परिवार ढोल पर डांस करता नजर आया और जियाना सबसे ज्यादा खुश दिखी। चारु और राजीव के बीच की जो मिठास और प्यार देखा गया, वह उनके फैंस को बहुत भाया। दोनों ने एक-दूसरे के साथ वक्त बिताया और खुशी के इस मौके को खूब एन्जॉय किया।

फैंस ने दी शादी की सलाह

चारु और राजीव को एक साथ देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे। कई यूजर्स ने चारु के व्लॉग पर कमेंट करते हुए उन्हें फिर से शादी करने की सलाह दी। एक यूजर ने लिखा, "आप दोनों को एक-दूसरे का इतना सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग फिर से शादी कर लीजिए, इससे प्यार और बढ़ेगा।" दूसरे यूजर ने कहा, "आप दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही है।"

फैंस की उम्मीदें

चारु और राजीव के इस बिंदास और अच्छे रिश्ते को देखकर फैंस खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों फिर से एक-दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएं। चारु और राजीव की इस प्यारी जोड़ी को लेकर उनके फैंस अब भी दोबारा शादी की कामना कर रहे हैं।

