पति ने सेलिना जेटली की जिंदगी बना दी नर्क,  एक्ट्रेस का दर्द सुन कांप जाएगी रूह

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Nov, 2025 05:27 PM
नारी डेस्क:  सेलिना जेटली की वकील निहारिका करंजवाला ने मंगलवार को मुंबई के अंधेरी कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में एक्ट्रेस द्वारा अपने पति पीटर हाग के खिलाफ दायर किए गए कथित घरेलू हिंसा मामले की जानकारी शेयर की। ANI से बात करते हुए, वकील ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग के खिलाफ "क्रूरता और घरेलू हिंसा, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की हिंसा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट" के तहत शिकायत दर्ज की गई है। सेलिना ने शिकायत में पीटर पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें 2012 के दिल्ली गैंगरेप का हवाला देकर धमकाते थे। 


एक्ट्रेस ने सालों से सही  क्रूरता

वकील के अनुसार, कोर्ट ने ऑस्ट्रिया के रहने वाले पीटर हाग के लिए 12 दिसंबर को जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया है।  वकील ने दावा किया कि एक्टर-मॉडल सेलिना जेटली ने पीटर हाग के साथ अपनी शादी के कई सालों में "फिजिकल और इमोशनल क्रूरता, मैनिपुलेशन और दबाव" सहा है।  एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया है कि पीटर उन्हें दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए कहते थे। यह भी आरोप है कि मिस्टर हाग ने बॉम्बे में सेलिना की एक प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती करके जो गिफ्ट डीड ली थी, उसके लिए बॉम्बे में पैरेलल सिविल प्रोसिडिंग्स भी चल रही हैं।


पति ने सेलिना का करियर किया बर्बाद

वकील ने कहा-  पिटीशन में सेलिना जेटली ने हर महीने Rs 10 लाख के मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट की है, और हमने Rs 50 करोड़ की पोटेंशियल कमाई के नुकसान के तौर पर भी बताया है, क्योंकि उनके करियर के बहुत अच्छे समय में, मिस्टर हाग ने ज़ोर देकर कहा था कि वह काम करना बंद कर दें।" वकील के अनुसार सेलिना उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके तीन बच्चों के लिए है, जो अभी मिस्टर हाग के साथ ऑस्ट्रिया में हैं। कोर्ट के डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, सेलिना ने अंतरिम और एकतरफ़ा राहत के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के प्रोटेक्शन एक्ट, 2025 के सेक्शन 23 के तहत केस फाइल किया है।


सेलिना जेटली के हैं 3 बच्चे

सेलिना जेटली और पीटर हाग ने 18 सितंबर, 2010 को एक्टर के मुंबई वाले घर पर, उनके करीबी दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी। 22 सितंबर को, उनकी शादी ऑस्ट्रियाई सिविल कानून के तहत रजिस्टर हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं, विराज, विंस्टन और आर्थर।
 

