01 MARSUNDAY2026 9:53:27 PM
Nari

बड़ा हादसा... पलक झपकते ही नहर में समा गई कार, एक ही परिवार के 3 लड़कों की मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Feb, 2026 10:56 AM
बड़ा हादसा... पलक झपकते ही नहर में समा गई कार, एक ही परिवार के 3 लड़कों की मौत

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।  मगोर्रा पुलिस स्टेशन एरिया में एक कार कंट्रोल खोकर नहर में गिर गई, जिससे चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले राजस्थान के डीग में एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। उनकी पहचान 23 साल के राहुल, 22 साल के अमित, 22 साल के मोहित और एक अन्य दोस्त के रूप में हुई है।


पुलिस अधिकारी ने बताया-  "चारों युवक महावन से गोवर्धन होते हुए बाईपास से डीग जा रहे थे।  सड़क पर एक तीखे मोड़ की वजह से कार एक सीमेंट के टैंक से टकरा गई और फिर कार लगभग 6 मीटर गहरी नहर में पलट गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी कोशिश के बाद क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चारों युवकों की मौत हो चुकी थी।


पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चारों युवक महावन थाना इलाके के रहने वाले थे और एक शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान के डीग जा रहे थे। बताया गया है कि मृतकों में तीन युवक एक ही परिवार के थे। इस घटना ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। 

