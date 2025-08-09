19 AUGTUESDAY2025 11:41:49 AM
Nari

Bollywood में Rakhi 2025: Sshura Khan ने Suit में फ्लॉन्ट किया Baby Bump, खान परिवार में सेलिब्रेशन

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 09 Aug, 2025 07:04 PM
Bollywood में Rakhi 2025: Sshura Khan ने Suit में फ्लॉन्ट किया Baby Bump, खान परिवार में सेलिब्रेशन

नारी डेस्कः बॉलीवुड की खान फैमिली ऐसी फैमिली है जो हर त्योहार मनाती हैं। इस समय सलमान और उनका परिवार एक साथ रक्षा बंधन सेलिब्रेट कर रहा है। खान फैमिली के साथ मेंबर अलवीरा खान अग्निहोत्री के घर पहुंच रहे हैं। अरबाज और उनकी पति शूरा खान एक साथ स्पॉट हुए।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

शूरा ने पिंक कलर का प्रिंटेड सूट पहना था और अर्पिता खान भी पेस्टल सूट में नजर आई। सलीम खान भी बेटे सलमान खान के साथ भी बेटी के घर पहुंचे। हेलेन खान भी प्लाजो सूट में अपने नाती पोतों के साथ दिखी हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

खान परिवार का गैट-टू-गैदर शुरू हैं। भले ही वो मुस्लिम परिवार है लेकिन हिंदू त्योहार को दिल से मनाता नजर आथा है खान परिवार।
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

 

खान परिवार के अलावा जेनेलिया देशमुख, पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने भी राखी का त्योहार मनाया। पलक तिवारी ने भी अपने छोटे भाई की कलाई पर राखी सजाई। अक्षय कुमार कंगना रानौत और भी कई सेलेब्रिटीज इस त्योहार को सेलिब्रेट करते दिखे हैं।
Raksha Bandhan


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it