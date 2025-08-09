Bollywood में Rakhi 2025: Sshura Khan ने Suit में फ्लॉन्ट किया Baby Bump, खान परिवार में सेलिब्रेशन

नारी डेस्कः बॉलीवुड की खान फैमिली ऐसी फैमिली है जो हर त्योहार मनाती हैं। इस समय सलमान और उनका परिवार एक साथ रक्षा बंधन सेलिब्रेट कर रहा है। खान फैमिली के साथ मेंबर अलवीरा खान अग्निहोत्री के घर पहुंच रहे हैं। अरबाज और उनकी पति शूरा खान एक साथ स्पॉट हुए।

शूरा ने पिंक कलर का प्रिंटेड सूट पहना था और अर्पिता खान भी पेस्टल सूट में नजर आई। सलीम खान भी बेटे सलमान खान के साथ भी बेटी के घर पहुंचे। हेलेन खान भी प्लाजो सूट में अपने नाती पोतों के साथ दिखी हैं।

खान परिवार का गैट-टू-गैदर शुरू हैं। भले ही वो मुस्लिम परिवार है लेकिन हिंदू त्योहार को दिल से मनाता नजर आथा है खान परिवार।



खान परिवार के अलावा जेनेलिया देशमुख, पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने भी राखी का त्योहार मनाया। पलक तिवारी ने भी अपने छोटे भाई की कलाई पर राखी सजाई। अक्षय कुमार कंगना रानौत और भी कई सेलेब्रिटीज इस त्योहार को सेलिब्रेट करते दिखे हैं।







