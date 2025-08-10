बच्चों से जुड़ा बड़ा सनसनीखेज मामला , 3 राज्यों के 3 बच्चे स्कूल से लापता, एक पंजाब मिनिस्टर का भतीजा!

नारी डेस्क: शिमला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरानी और चिंता में डाल दिया है। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में गिने जाने वाले बिशप कॉटन स्कूल से तीन नाबालिग छात्र अचानक लापता हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों छात्र तीन अलग-अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से हैं, और इनमें से एक छात्र पंजाब सरकार के एक मंत्री का भतीजा बताया जा रहा है। बच्चों के अचानक गायब हो जाने की खबर से न सिर्फ परिजन बल्कि पूरा स्कूल प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। यह घटना सिर्फ एक लापता केस नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे कई गंभीर सवालों की तरफ इशारा करती है।

लापता छात्रों के नाम और कहां से हैं वे

गायब हुए छात्रों की पहचान विदांश (कुल्लू, हिमाचल प्रदेश), अंगद (करनाल, हरियाणा) और हितेंद्र (पंजाब) के रूप में हुई है। तीनों छात्र 6वीं कक्षा में पढ़ते थे और स्कूल के हॉस्टल में रह रहे थे। स्कूल प्रशासन के अनुसार, तीनों छात्र आखिरी बार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल के गेट के पास देखे गए थे। यह दृश्य स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद से वे स्कूल वापस नहीं लौटे और अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। बच्चों के परिवार वालों को एक अज्ञात अमेरिकी मोबाइल नंबर से कॉल आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक ना कोई धमकी दी गई है और ना ही फिरौती की मांग की गई है। यह बात पुलिस के लिए जांच को और जटिल बना रही है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, शुरू की जांच

शिमला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और बच्चों की तलाश के लिए विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हाइवे चेक पोस्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों की तलाश में मोबाइल ट्रैकिंग, टेक्निकल सर्विलांस, और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले को देख रही है चाहे वह खुद से भाग जाने का मामला हो या किसी साइबर गिरोह की चाल।

स्कूल और शहर में फैली घबराहट

बिशप कॉटन स्कूल जैसे सख्त अनुशासन वाले बोर्डिंग स्कूल से छात्रों का गायब होना पहली बार हुआ है। यह घटना शिमला जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले शहर के लिए बेहद चिंताजनक है। स्कूल प्रशासन और अभिभावक दोनों गहरी चिंता में हैं।

पुलिस और प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि अगर किसी को इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। साथ ही, लोगों से अफवाहें फैलाने से बचने और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की गई है।